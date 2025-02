Un jugador de jerarquía, el mejor futbolista del Mundial Sudáfrica 2010, ídolo en Europa y en toda Sudamérica que día a día descubre un nueva pasión pero que nunca deja de lado el deporte que lo llevó hasta donde está a día de hoy. Es, en resumen, lo que significa el nombre de Diego Forlán quien dejó de pisar las canchas de fútbol de manera profesional, pero sigue siendo voz autorizada para hablar de uno de los partidos más representativos de España, el ‘Derbi de Madrid’. A su vez, se dio el tiempo de contestar sobre la actualidad del fútbol peruano.

Cuando se habla de goleadores, es inevitable no pensar en Diego Forlán, histórico jugador de la Selección Uruguaya que no solo supo triunfar en tierras sudamericanas sino que también marcó un importante hito en su paso por Europa, específicamente por el Atlético de Madrid, y que fue partícipe de noches de ensueño cuando se disputaban los ‘clásicos’ ante el Real Madrid.

Justamente, en la previa de un nuevo ‘Derbi’, que se disputará este sábado 8 de febrero a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana), el delantero ‘charrúa’ se tomó el tiempo, dejando de lado las raquetas porque hoy por hoy también triunfa en el tenis, para hablar en exclusiva con Depor y trasladarnos la emoción de lo que significa un partido de tal magnitud.

“La verdad que son partidos que siempre uno está buscando jugar. Cuando me tocó vestir la camiseta de Atlético de Madrid y jugar contra Real Madrid, sea en el Vicente Calderón en aquel momento u obviamente en el Bernabéu, son ‘Derbis’ emocionantes y que la afición o los jugadores mismos siempre buscamos en el calendario cuando sale el sorteo para saber en qué momento van a tocar”, comentó.

Diego Forlán jugó el año pasado en Perú en el torneo Seniors MT1000 "Ciudad de Miraflores". (Foto: AFP)

Por supuesto, que otro de los matices que se hacen notar en este ‘derbi’ es la presencia de jugadores sudamericanos en ambos planteles. Por el lado del ‘Atleti’ con figuras como Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Ángel Correa; mientras por el cuadro ‘merengue’ resaltan Federico Valverde, Rodrygo y Vinicius. Por lo que Forlán destacó las oportunidades que se da en estos equipos.

“Se ha dado en los últimos años que muchos jugadores, y más delanteros, son rioplatenses o son de Sudamérica y bueno obviamente les ha dado muy bien. Teniendo un entrenador como Simeone que obviamente confía mucho en lo que son los jugadores de este hemisferio hace que tengamos más jugadores. Así que la verdad se siente uno muy a gusto teniendo un cuerpo técnico que los conocen bien y bueno obviamente la afición, es una afición que es muy similar a lo que nosotros estamos muy acostumbrados acá en el fútbol sudamericano”, afirmó.

Si bien, su corazón sigue siendo ‘rojiblanco’ para este partido se animó a dar un pronóstico de varios goles pero de todas maneras con victoria ‘colchonera’ por sobre el Real Madrid. Sin embargo, en sus palabras, es aún difícil pensar que este partido podría determinar al campeón de la actual temporada de LaLiga.

“Falta mucho, falta mucha liga, obviamente que siempre es importante y creo que te da una motivación extra el hecho de poder tener la posibilidad de ganar este partido. En este caso estamos hablando de que está un punto el Atlético de Madrid, si ganara sería dos puntos, bueno en el caso del Real Madrid sería cuatro y se alejaría un poquito, dependiendo también del resultado del Barcelona, que está a tres. Yo creo que falta mucha liga, digo, sí obviamente que es importante para ir continuando de cara al final del campeonato”, concluyó.

Diego Forlán jugó en el Atlético de Madrid en el inicio de la década pasada





¿Qué dijo Diego Forlán sobre el presente de la Selección Peruana?





Hace un año aproximadamente, cuando el astro uruguayo llegó a nuestro país para demostrar su talento en el tenis, comentó sobre el inicio del ciclo de Jorge Fossati al mando del equipo ‘bicolor’ dando augurios de esperanza para lo que se quería, una clasificación al próximo mundial del 2026. Sin embargo, su pronóstico no fue tan acertado pero no por las cualidades del entrenador sino por lo que hace falta en los jugadores de la Selección Peruana.

“Obviamente que los entrenadores son muy importantes, pero digo, ahí te demuestran lo que es capaz el grupo en general y la calidad de los jugadores y el momento que están pasando en lo individual para después en lo colectivo poder lograr esos resultados positivos. A mí me gusta mucho el fútbol peruano y la manera que juegan, pero bueno, obviamente que los resultados no se están dando, lamentablemente, y eso cuando ya pasan varios entrenadores, ya no es un tema de entrenadores, sino es un tema de los jugadores en sí”, criticó el tres veces mundialista con Uruguay.

Añadió además que: “Ellos son los principales autores, y es así, hay que buscar la manera de que esos jugadores puedan unirse, puedan sentirse cómodos a la hora de salir a jugar y poder lograr esos resultados. Un entrenador puede dirigir, puede decir de qué manera hacerlo y realizar cambios, pero bueno, a la hora de tomar decisiones dentro del campo pasa exclusivamente por los jugadores y es lo que necesitan hoy en día, es lo más importante”.

Jorge Fossati asumió el cargo de entrenador de la Selección Peruana en lugar de Juan Reynoso. (Foto: Getty Images)





