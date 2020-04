Argentina enfrentaba a Alemania por la final del Mundial de Italia ’90. Diego Maradona era el líder del equipo. El gol de Andreas Brehme desde el punto de penal les quitó la oportunidad de levantar su tercer trofeo. El mal sabor de boca tras el encuentro fue grande para los jugadores albicelestes, incluso el histórico del Napoli señaló como gran culpable a Edgardo Codesal, árbitro urugayo del encuentro.

Años después, el juez generó su descargo. En conversación con el programa radial Tirando Paredes (1010AM) estuvo en la revelación de lo que sucedió aquel día y de las conversaciones que tuvo con el histórico ’10′ argentino.

“En el momento del sorteo cuando todo el estadio insulta el himno argentino, que hasta a mí me dolió, le dije a Maradona: “Diego, tranquilo. No pierda la cabeza, muestre qué clase de jugador es usted, tiene 90 minutos ahora para demostrar y sacarse esta espina del himno”. Y... “No, estos hijos de...”. ¿Usted no quiere entender que yo por lo menos tengo cierta simpatía para que usted esté tranquilo? Con permiso, vamos a sortear y que sea lo que Dios quiera”, explica Codesal.

“Obviamente yo, usando el poder discrecional que te da el reglamento, trato de calmarlo, de decirle “oiga, estamos en una final del mundo, es el mejor jugador del mundo, tranquilícese y juegue al fútbol”. No lo quiso entender. Lo pude haber echado. Cuando expulso a Monzón, viene y me dice: “Ya sabíamos que esto es un robo, la FIFA te mandó a que nos robaran el partido para que no ganáramos el partido”. ¡Ahí también podría haberlo expulsado! Lo contemplé por lo que era como jugador... ¿Cómo persona? Se me hace una de las peores personas que he conocido en mi vida", agrega.

El árbitro también tuvo contacto con Diego en el 2018, cuando dirigía a Dorados de Sinaloa.

“Hace unos meses estuvo aquí en Querétaro con Dorados. Le preguntaron: ¿sabe que Codesal vive aquí en Querétaro? No, no sabía que había tantos ladrones aquí, respondió. Ese tipo de cosas, y a pesar que hace 30 años (lo usan) para justificar lo que no se pudo lograr en la cancha, no me hacen cambiar lo que hice”.

“Tengo muchas anécdotas con él dentro de la cancha, porque no era la primera vez que nos cruzábamos. En al semifinal de México 86, yo era el cuarto árbitro y estaba parado al lado de él en los himnos. Cuando terminan, Maradona le dice a sus compañeros ‘vamos porque a estos hoy los matamos’. Era un tipo que transmitía no solo fútbol dentro de la cancha sino que era un líder”, finalizó.

