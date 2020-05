Si hay una característica propia del Atlético de Madrid de Diego Simeone, esa es el gran despliegue físico de todos sus jugadores. El ‘Cholo’ pone por encima del talento el trabajo, así se trate de los mejores jugadores del mundo como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, o incluso el propio Diego Maradona en sus mejores épocas. El técnico argentino se refirió a si hubiese sido posible incluir a esos tres cracks en un solo once.

Simeone se refirió a la eterna comparación entre Messi y Maradona. “Son diferentes. Uno es una máquina de hacer goles. Lo he sufrido diariamente estos últimos años. El otro era el fútbol argentino representado en una persona. Hoy parecería que Messi, más maduro, empieza a exteriorizar, y a Diego no le costó nunca. Podrían jugar juntos”, afirmó.

Pero al ‘Cholo’ le sugirieron meter en esa ecuación a Cristiano Ronaldo, y ahí dejó una ‘perla’. “Agregar a Cristiano estaría más complicado. Empezaríamos a tener agujeros. Siempre digo que si no corre uno, bien. Si no corren dos, difícil. Si no corren tres, imposible”, comentó.

La eliminatoria ante Liverpool

Simeone también habló de la eliminatoria de octavos de final frente al Liverpool, vigente campeón de la Champions League al que eliminó en el propio Anfield.

“En el Atlético, sabemos las virtudes que tenemos como equipo. El ejemplo es cuando jugamos contra el Liverpool, un equipo tremendo, sabíamos que podíamos lastimarlo. Cuando hablan de que el tuvimos suerte, yo pienso en un equipo que perdía 2-0 e hizo tres goles. Eso no es suerte. Los partidos hay que valorarlos enteros”, apuntó.

