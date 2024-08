Primer clásico de la temporada 2024-25, aunque no será el primero oficial. Real Madrid vs. Barcelona GRATIS/ONLINE juegan este sábado 3 de agosto, a partir de las 7:00 p.m. (ET) o 1:00 a.m. (hora de España) y con transmisión de DIRECTV EN VIVO a través de DSports. Real Madrid aún no cuenta con varias de sus figuras ni su principal fichaje, Kylian Mbappé, aún de vacaciones por haber sido semifinalista en la Eurocopa. Por su parte, Barcelona también cuenta con un plantel alternativo en este Soccer Champions Tour 2024 y viene de ganarle en penales al Manchester City. Sigue aquí la transmisión minuto a minuto.

DirecTV EN VIVO pasará el Real Madrid vs. Barcelona GRATIS ONLINE desde el MetLife Stadium. (Video: @RealMadridCF)