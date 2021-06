Gales vs. Suiza se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la jornada 1 del Grupo A de la Eurocopa 2021, este sábado 12 de junio desde las 8:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy se encuentra a cargo de DIRECTV Sports y DIRECTV GO. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido.

Liderada por Gareth Bale, la selección de Gales iniciará su participación en la Eurocopa ante Suiza, un combinado ya instalado en la élite europea desde hace algún tiempo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico de Bakú.

Gales vs. Suiza: horarios del partido

México - 8:00 a.m.

Perú - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Venezuela - 9:00 a.m.

Paraguay - 9:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Brasil - 10:00 a.m.

España - 3:00 p.m.

Como casi siempre, Bale afronta con una sonrisa de oreja a oreja un nuevo reto con Gales. Después de una temporada extraña cedido en el Tottenham, donde no fue titular indiscutible, pero consiguió unos números respetables (16 tantos en todas las competiciones), el jugador franquicia del combinado dirigido por Rob Page volverá a participar en un torneo en el que se siente como en el jardín de su casa.

La Eurocopa sólo trae buenos recuerdos a Bale y a Gales. En Francia 2016 alcanzó las semifinales y solo la vigente campeona, Portugal, pudo con un grupo ahora en reconstrucción que ya cuenta con la aparición de una nueva generación de jóvenes jugadores que intentará mantener el nivel.

Sin nombres como Ashley Williams o Joe Ledley, Joseph Rodon, Daniel James o Ethan Ampadu tendrán la responsabilidad de completar una transición siempre difícil en cualquier equipo o selección. Cuando los cimientos del éxito desaparecen, los que llegan por detrás tienen una tarea complicada por delante.

El rival de Gales es uno de los referentes del continente gracias a sus buenos resultados. Aunque Suiza no acaba de explotar en las fases finales de los grandes torneos, brilla en las clasificaciones y ha estado presente en los últimos grandes acontecimientos.

Suiza acumula cuatro Mundiales consecutivos y solo se ha perdido una de las últimas cuatro Eurocopas (Polonia y Ucrania 2012).

Sin embargo, en ningún caso ha conseguido superar la barrera de los octavos de final (Copas del Mundo de Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018 y Eurocopa de Francia 2016). Ahora, sus jugadores, teóricamente están en su punto exacto de maduración. Ni muy jóvenes ni muy veteranos. Es el momento de que una gran generación de futbolistas helvéticos dé un salto de calidad.

Nombres como Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo o Haris Seferovic, se encuentran en una edad óptima para dar un golpe encima de la mesa (28, 29, 24 y 29 años, respectivamente). De hecho, la mayoría del combinado de Suiza, salvo Admir Mehmedi y Mario Gavranovic, no alcanzan los 30 años. Casi todos están entre los 27 y los 29.

Con esa nómina de buenos jugadores, el técnico Vladimir Petkovic intentará de una vez por todas, y con todos sus hombres al cien por cien y sin lesionados, llegar lejos en un gran torneo. Su primer obstáculo será Gales.

Gales vs. Suiza: probables alineaciones

Gales: Ward, Neco Williams, Mepham, Rodon, Davies, Roberts, Ramsey, Ampadu, Wilson, Bale y James.

Suiza: Sommer, Mababu, Elvedi, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez, Zakaria, Xhaka, Shaqiri, Seferovic y Embolo.

Con información de EFE.





