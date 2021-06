HOY juegan Países Bajos vs. Macedonia del Norte EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 3 del Grupo C de la Eurocopa, este lunes 21 de junio desde las 11:00 a.m. (hora peruana). Sigue aquí la transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Mira las principales incidencias por el MINUTO A MINUTO en Depor.com.

Ya clasificada a octavos de final de la Eurocopa, Holanda buscará su tercer triunfo consecutivo, para confirmar la etiqueta de candidato al título, cuando choque con el colista Macedonia del Norte. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Johan Cruyff Arena.

Holanda vs. Macedonia del Norte: horarios del partido y canales

México - 11:00 a.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 11:00 a.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 11:00 a.m. - DirecTV Sports

Colombia - 11:00 a.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 12:00 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 12:00 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 12:00 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 12:00 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 1:00 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 1:00 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 1:00 p.m. - Canais Globo y SporTV

España - 6:00 p.m. - Mitele Plus

Para mantener la tensión competitiva, el seleccionador, Frank De Boer, apenas introducirá en su once titular un par de cambios, que no desveló en la rueda de prensa previa al duelo que se disputará ante unos 16 mil espectadores.

Holanda llegó al torneo sin generar demasiadas expectativas, con críticas de jugar un fútbol rácano con un 5-3-2 y sin apenas estrellas en su plantel, ante la baja por lesión del central del Liverpool Virgil van Dijk.

Pero dos victorias seguidas de la ‘Naranja Mecánica’ contra Ucrania (3-2) y Austria (2-0), dominando a ambos rivales, han hecho que los focos se empiecen a dirigir hacia los holandeses.

“Todo se puede mejorar, tanto en defensa como en ataque”, dijo De Boer en la rueda de prensa previa al partido, en la que reconoció que Denzel Dumfries, elegido mejor jugador del partido en las dos primeras jornadas, está siendo el pilar de la selección.

“Lo estamos haciendo así de bien gracias a él, así que debe disfrutarlo. Debe disfrutar cada momento”, dijo el seleccionador sobre el jugador revelación de Países Bajos.

La aguerrida Macedonia de Norte, matemáticamente eliminada en su primera comparecencia en la fase final de una Eurocopa, “se lo querrá pasar bien y conseguir su primera victoria o su primer empate”, dijo De Boer, que recordó que los macedonios derrotaron por 1-2 a Alemania el pasado mes de marzo.

“Queremos ganar. Nos lo queremos tomar muy en serio”, agregó un lacónico De Boer.

Macedonia del Norte, que cuenta en la portería con el guardameta del Rayo Vallecano, Stole Dimitrievski, expresa sus mejor fútbol a través del centrocampista del Leeds United Ezgjan Alioski, de 29 años.

Pero su referencia anímica y moral es el veterano Goran Pandev, de 37 años, casi 38, y antiguo jugador del Inter de Milán ahora en las filas del Genoa italiano.

Holanda vs. Macedonia del Norte: probables alineaciones

Holanda: Stekelenburg, De Vrij, De Ligt, Ake Dumfries, Gravenberch, F. De Jong, Wijnaldum, Wijndal, L. De Jong y Depay. DT: Frank de Boer.

Macedonia del Norte: Dimitrievski, Alioski, Musliu, Velkovski, Ristovski, Nikolov, Spirovski, Ademi, Bardhi, Elmas y Pandev. DT: Igor Angelovski.

Con información de EFE.

