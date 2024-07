Desde el Levi’s Stadium de Miami Gardens, Brasil vs. Colombia EN VIVO finalizan su participación en la etapa de grupos de la Copa América 2024 este martes 2 de julio, desde las 9:00 p.m. USA - ET / Brasil / 8:00 p.m. Colombia. Este partido decisivo será transmitido de manera oficial en los países de América Latina por DirecTV Sports (DSports) y vía streaming por DGO. Consulta guía de canales para no perderte el candente encuentro.

¿Cómo ver Brasil vs. Colombia vía DirecTV Sports?

El partido de Brasil vs. Colombia podrá ser visto mediante DIRECTV Sports en sus señales de televisión, Internet y streaming. En los pasíes protagonistas del duelo, podrás seguirlo en las siguientes señales:

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Colombia

En el resto de los países de Latinoamérica:

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Argentina

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Perú

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Ecuador

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Uruguay

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Venezuela

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Chile

¿Cómo ver Brasil vs. Colombia vía DGO?

A continuación, te comparto los links de streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles para ver el Brasil vs. Colombia en vivo por Copa América 2024 desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV:

