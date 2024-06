Ecuador y Jamaica, ambos en busca de sus primeros puntos en la Copa América 2024, chocarán el miércoles 26 de junio en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos) a partir de las 3:00 p.m. hora local / 6:00 p.m. ET. La Tricolor sufrió una ajustada derrota ante Venezuela tras jugar la mayor parte del partido con 10 hombres por la expulsión del delantero Enner Valencia, mientras que los Reggae Boyz cayeron ante México. DIRECTV Sports transmitirá este vibrante encuentro para casi todo Sudamérica y si quieres saber cómo verlo por TV y online, lee este artículo de principio a fin.

La tarea del equipo del español Félix Sánchez Blas es aún más desalentadora si se tienen en cuenta sus recientes apuros en la Copa América. Ha perdido su partido inaugural en tres torneos consecutivos y no ha conseguido una victoria en nueve participaciones en el torneo de CONMEBOL. Los dirigidos por Heimir Hallgrímsson, por su parte, aspiran a una histórica primera victoria en el certamen pese a no haber marcado ni un solo gol en sus siete participaciones anteriores; sin embargo, este año ha demostrado una gran solidez defensiva en la primera parte de los partidos, ya que no ha encajado ningún gol en los primeros 45 minutos de sus últimos siete encuentros.

¿Cómo ver DirecTV Sports En Vivo, Ecuador vs. Jamaica por Copa América 2024?

El partido Ecuador vs. Jamaica por la Jornada 2 del Grupo B de la Copa América 2024 podrá ser visto mediante DIRECTV Sports en sus señales de televisión, Internet y streaming. Para seguir el partido, sintoniza los siguientes canales:

DIRECTV Sports: Canal 610

DIRECTV Sports 2: Canal 612

DIRECTV Sports +: Canal 613

¿Dónde ver DirecTV Sports En Vivo, Ecuador vs. Jamaica por Copa América 2024?

La señal de DSports se encuentra disponible en Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela a través de los canales 610 SD y 1610 HD. Cabe señalar que este servicio es exclusivo de DirecTV para Sudamérica y no hay forma de conseguirlo bajo otro cableoperador; sin embargo, puede contratarse con ofertas de prepago o desde la app de DirecTv Go (DGO).

¿Cómo ver Ecuador vs. Jamaica por Copa América 2024 vía DGO?

A continuación, te comparto los links de streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles para ver el Uruguay vs. Panamá en vivo por Copa América 2024 desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV: