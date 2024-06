La Copa América 2024 iniciará con un verdadero partidazo. Perú y Chile es uno de los duelos con mucha historia en esta parte del mundo y ahora reeditarán una nueva versión del denominado ‘Clásico del Pacífico’ en la primera jornada del Grupo A, este viernes 21 de junio desde las 20:00 horas de Santiago; 20:00 ET / 19:00 CT / 18:00 MT / 17:00 PT de USA, 19:00 horas (ECU/COL/PER) en el AT&T Stadium, de la ciudad de Arlington, Texas. Aquí te mostraré cómo ver DIRECTV Sports en vivo y demás detalles sobre este evento deportivo.

Perú asume esta edición de la Copa América tras cosechar buenos resultados en las últimas ediciones: un subcampeonato en 2019 y tercer puesto en 2011 y 2015. Sin embargo, la era de Jorge Fossati en la blanquirroja podría suponer un punto en contra para los incaicos, que deben acomodarse a un nuevo sistema de juego. Mientras que en Chile, Ricardo Gareca asumió la dirección técnica pocos meses atrás. El exentrenador de los peruanos debutará oficialmente ante sus expupilos.

Perú y Chile se enfrentarán luego de cinco años por la Copa América. En el último encuentro en el 2019, la Bicolor ganó 3-0 a la Roja. (Foto: Agencias).

¿Dónde ver DirecTV Sports En Vivo, Perú vs Chile?

La señal de DSports se encuentra disponible en Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela por los canales 610 SD y 1610 HD. Cabe señalar que este servicio es exclusivo de DirecTV para Sudamérica. No hay forma de conseguirlo bajo otro operador del cable. No obstante, se puede contratar con ofertas de prepago o desde la app de DirecTv Go (DGO).

¿Cómo ver DGO en vivo, Perú vs Chile?

Si deseas seguir el partido entre Perú vs Chile desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV con transmisión streaming, deberás descargar DirecTv Go (DGO) desde Google Play Store o la App Store de Apple. Previamente, tendrás que contratar el servicio de acuerdo a tu moneda local.

