Hay derrotas que duelen y dejan marcas para la eternidad. Eso lo tiene claro Sebastiao Lazaroni, el que fuese entrenador de Brasil en la Copa del Mundo de Italia 90, quien tiene claro que la historia del ‘Bidón de Branco’ fue totalmente cierta y hasta comparó dicha situación con un hecho delictivo que suele suceder en lugares nocturnos.

“Fue una jugada sucia como la que que hacían en las discotecas y clubes nocturnos, con la que se drogaba a la persona que iba a ser robada. Se colocaba un remedio en una bebida y lo drogaban a uno. Agua contaminada, usted sabe de lo que estoy hablando, sabe que esa botella de agua estaba contaminada por Argentina”, relató en diálogo con TyC Sports.

Lazaroni también precisó que fue una bajeza de parte del seleccionado argentino contaminar las bebida que tomó Branco, aunque afirmó que el exvolante cometió un error, aceptar el agua del contrario. “Argentina no tenía necesidad de caer tan bajo pero nos jugó así. ¿Qué haría diferente? Tal vez la decisión correcta hubiera sido sacar a Branco. Él estuvo mal, en el fútbol sudamericano no se debe tomar agua de los rivales”.

En medio de la entrevista, el ex DT de la ‘verdeamarela’, reveló la conversación que tuvo con Branco en el entretiempo. “Me dijo en el entretiempo que tomó agua de una botella del masajista argentino y que después no se sentía normal. No tenía cómo verificar la situación. Pidió un médico, lo examinó y estaba bien para continuar. Tal vez en otra situación lo hubiera cambiado. ¿Cómo verificar, cómo avalar, cómo constatar si era verdad o no? No tenía doping, recién vino en el 94″, recordó.

Cabe recordar que la anécdota del ‘Bidón de Branco’ sucedió en el encuentro entre Brasil y Argentina por los octavos de final de Italia 90. En el primer tiempo, una falta cobrada contra Pedro Troglio en el medio del campo fue aprovechada por los jugadores de ambos equipos para refrescarse. Fue en ese instante en que Branco recibió la botella de un futbolista argentino y toma el líquido. A partir de esa escena se empezaron a tejer miles de historias, en donde todas coincidían que aquella bebida tenía algún somnífero.

Aquel encuentro que parecía tener controlado el cuadro brasileño terminó a favor de los albicelestes. A diez minutos del final apareció Diego Armando Maradona para habilitar a su socio Claudio Caniggia, quien venció la resistencia de Taffarel. Sellando así la clasificación de Argentina a los cuartos de final, y una eliminación que duele en Brasil hasta el día de hoy.

