Estamos todos locos: los tres 'intocables' de Zidane que pidió Juventus al Madrid por Paulo Dybala

Definitivamente son días de 'locura' los que se viven en el mercado de fichajes de Europa. Con el libro de la Premier League ya resuelto, España e Italia han quedado como los destinos más atractivos. Y precisamente de las ligas de ambos países podría darse uno de los 'trueques' más inesperados de todos los tiempos. La Juventus sigue tratando de colocar a Paulo Dybala y habría ofrecido al argentino nada menos que al Real Madrid.

Sin embargo, lo que pide el cuadro de Turín a cambio es algo que para Zidane es inaceptable: tres de 'sus intocables' por la 'Joya'. ¿Quiénes son?, pues nada menos que Isco, Kroos y Marcelo. Los tres peticiones expresas de Maurizio Sarri y claro, cuentan con el aval de Cristiano Ronaldo.



La respuesta ha sido inmediata y sin titubeos por parte de las oficinas del Bernabéu: no salen. Y no solo porque para Zidane son tres jugadores vitales en su plantilla (sobre todo el alemán y el brasileño), sino porque ahora mismo no tiene sitio para Dybala. Eso, sumado a que el mediapunta argentino no está en buen nivel.

'Moneda de cambio'

Paulo Dybala no entra en los planes de Maurizio Sarri y la Juventus está buscando la mejor salida para el futbolista de 25 años (en noviembre cumple 26), aunque la cosa no es tan fácil, sobre todo por el valor de la ficha de la 'Joya': 80 millones de euros.



Y si bien la 'Juve' ha recibido ofertas del PSG o Bayern Munich, está esperando por la mejor opción, tanto económica como deportiva. En ese sentido, el argentino podría ser la 'moneda de cambio' que aguardan el Barcelona y Neymar para reencontrarse.



El PSG está interesado en la 'Joya' y desde Turín -según informa Daily Mail- se evalúa un acercamiento entre su agente y Leonardo, el director deportivo del club parisino.



El PSG lo ve como un buen reemplazo de Neymar. El '10' argentino puede acomodarse bien al estilo de juego de Tuchel, detrás de Mbappé y Cavani. Además, esos 80 millones de euros en los que está tasado el 'bianconnero' les caería bien a la Juventus en su intención de sumar a Mauro Icardi. Una jugada que podría beneficiar a las tres partes, pues la salida de Neymar sería más factible.

