¡No apto para cardíacos! Porozo estrelló la pelota en el palo en el Ecuador-Estados Unidos [VIDEO]

Si no se sufre no vale. El defensor Jackson Porozo se quedó a nada de sentenciar el partido entre Ecuador y Estados Unidos por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Polonia 2019. El jugador del conjunto 'Tricolor' se lució con un gran remate de cabeza en el interior del área, pero su disparo se terminaría estrellando en el travesaño del arco contrario. Una locura.

La jugada en mención se produjo a los 68 minutos del vibrante encuentro, luego de una genial asistencia de Jordan Rezabala por el sector derecho. Acto seguido, Porozo conectó de cabeza con la pelota y esta sacudió el larguero superior del arco defendido por David Ochoa, que solo atinó a quedarse de pie en la línea de gol. La anotación pudo haber significado el 3-1 de Ecuador y así, la tranquilidad del pase a la siguiente ronda del torneo.

Porozo estrelló la pelota en el palo en el Ecuador-Estados Unidos. (DirecTV)

Una semifinal mundialista y un título simbólico de campeón de América en juego. La selección Sub 20 de Ecuador, que se estrena en unos cuartos de final, aspira a seguir haciendo historia en el Mundial de Polonia eliminando a Estados Unidos el viernes en Gdynia. En un duelo entre el último campeón de la categoría en el Sudamericano de Chile, y el campeón de la Concacaf, el ganador podrá presumir de ser el dominador simbólico del fútbol juvenil en el continente americano.



Además, el combinado dirigido por Jorge Célico se erigiría en el último superviviente de América en el Mundial de Polonia en caso de victoria, después de la eliminación de Colombia este viernes a manos de Ucrania (1-0). El combinado ecuatoriano vive en una nube en su concentración de Gdansk a raíz de sus éxitos en el campeonato y no cesan de llegarle felicitaciones.

