Ecuador vs. Indonesia se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este viernes 10 de noviembre, en el marco de la fecha 1 del Grupo A del Mundial Sub-17. El encuentro, que aperturará el certamen mundialista, se llevará a cabo en el Gelora Bung Tomo Stadium de Surabaya y arrancará desde las 7:00 de la mañana (hora en Perú y Ecuador), bajo la transmisión de los canales DIRECTV, DTVGO y Teleamazonas. Consulta todos los detalles de este partidazo por la web de Depor.

La mini-’Tri’, actualmente dirigida por Diego Martínez, se ubica en el Grupo A, el cual comparte con los anfitriones (Indonesia), Panamá y Marruecos. Cabe resaltar que este certamen cuenta con seis cuartetos y solo los dos primeros lugares de cada zona clasificarán a la siguiente etapa del torneo.

Cabe resaltar que previo a su participación en el Mundial Sub-17, Ecuador disputó el Sudamericano de la categoría. Durante su participación, logró vencer a combinados como Paraguay, Chile y Argentina, mientras que sumó empates ante Brasil y Venezuela. Esta será la sexta participación del conjunto ecuatoriano en el campeonato; destacando sus participaciones en los años 1995 y 2012, donde llegaron a cuartos de final.

El técnico Diego Martínez está convencido de que sus dirigidos llegarán lejos y sorprenderán. La mini-Tri tiene nombres atractivos, lo cual permitirá plantarse ante cualquier rival y competir de la mejor manera. “La idea es que nuestros chicos entren a la cancha y disfruten de lo que hacen. Disfruten de ponerse la camiseta de la Selección. Pero al mismo tiempo, que sean lo más competitivos posible. Eso es lo que queremos”, aseguró en una entrevista con el medio Primicias.

Consultado sobre las expectativas que tiene sobre el partido ante Indonesia, el DT señaló que será un “lindo reto”. “Es un estadio lindo y grande. Sabemos que la hinchada local es muy entusiasta y vamos a tener un escenario increíble. Pero ya tenemos experiencia de jugar en estadios llenos y eso les va a ayudar a los chicos”, aseveró.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Indonesia por Mundial Sub-17?

El encuentro entre Ecuador vs. Indonesia, programada para el viernes 10 de noviembre en el Gelora Bung Tomo Stadium de Surabaya, será transmitida por la señal exclusiva de Teleamazonas. También se podrá ver en los canales DIRECTV y DTVGO. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias de este partidazo.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Indonesia?

Este partido entre Ecuador vs. Indonesia está programado para el viernes 10 de noviembre desde las 7:00 a.m., según el horario peruano, tanto como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 a.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:00 a.m., en México a las 6:00 a.m., mientras que en España a la 1:00 a.m.





