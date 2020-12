No solo no lo olvidan, sino que además lo quieren de regreso. El mejor Eden Hazard, ya no quedan dudas, se vio en el Chelsea. El ‘Duque’ llegó a lo más alto a nivel individual y colectivo en el equipo inglés, nivel que no ha podido ni acercarse en el Real Madrid debido a las lesiones. Los aficionados ‘Blues’ siguen pendientes del belga y le reclaman volver a Stamford Bridge.

“Hazard debería hacer las maletas y tomar el primer avión a Londres. Vuelve a casa, Eden” es uno de los muchos mensajes que los seguidores del Chelsea han escrito en las redes sociales tras conocerse la nueva lesión del belga.

Hazard cayó lesionado contra el Alavés y Zidane confiaba en que se tratase solo de un golpe, pero tras una ecografía inconcluyente el domingo, este lunes se han confirmado los peores presagios tras realizarle una resonancia. Otro contratiempo para el futbolista desde que llegó a España.

“Puede volver a Chelsea incluso si es cedido, el Chelsea se hará cargo de su salario. Creo que sigue siendo un gran jugador”, aseguraba otro.

“Creo que debemos iniciar una campaña para traer de vuelta a Eden Hazard a casa. ¡La tortura es suficiente!”, pedía un aficionado del club inglés.

Se le acabó el 2020

Tras la resonancia que se le practicó a Hazard, se ha confirmado que sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho.

Así lo informó el club en un escueto comunicado en el que no establece el tiempo de baja para el ‘7’ madridista, pero este podría estar en torno a las dos semanas, lo que le haría perderse, al menos, el encuentro de la Champions League de mañana ante el Shakhtar, más el último de la fase de grupos de la competición contra el Borussia Mönchengladbach del próximo 9 de diciembre.

Además será una baja sensible en LaLiga Santander ya que el Real Madrid afronta partidos de gran exigencia durante los próximos días como la visita al Sevilla, el 5 de diciembre, y recibe al Atlético de Madrid, el 12 y al Athletic Club de Bilbao, el 15.