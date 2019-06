Se hace esperar: la razón por la que el Real Madrid no oficializó fichaje de Hazard este jueves

El delantero del Chelsea Eden Hazard se unirá al Real Madrid luego de que ambos clubes acordaran un traspaso por 100 millones de euros (112,65 millones de dólares) más bonos, informaron el jueves medios británicos y españoles. Sin embargo, el traspaso aún no ha sido anunciado de forma oficial por parte de la 'Casa Blanca' y esto ha despertado cierto morbo tanto en la prensa y sobre todo en los hinchas. ¿Qué pasó con el belga?

Según adelantó la 'Ser', la razón por la que aún el Madrid no ha hecho el anuncio público con bombos y platillos se debería estrictamente a temas burocráticos, de "papeleos" y "los tiempos que se manejan en este tipo de situaciones", señala el medio.



Aun así, el fichaje ya estaría hecho, y el viernes o el fin de semana el traspaso se haría oficial, aunque la ansiedad a muchos les ha jugado una mala pasada, como por ejemplo al periodista Josep Pedrerol de la 'Sexta', quien, incluso, decidió anunciar que si no se concreta la oficialización hasta mañana, renuncia a 'Jugones'.



"Si hoy no se anuncia el fichaje de Hazard por el Madrid, mañana no presento Jugones", indicó en vivo el periodista que conduce el programa de lunes a viernes por la mañana.

Hazard, mientras tanto, se ejercita con la selección belga que prepara los encuentros ante Kazajistán el sábado y contra Escocia el martes, con la clasificación para la Eurocopa 2020 como objetivo.



El anuncio público está previsto para las próximas horas. De lo contrario, se alargará hasta después de los compromisos de su selección.



Eden Hazard dejará el Chelsea después de siete temporadas, tras llegar a Londres procedente del fútbol francés, del Lille, que le contrató con 16 años del Tubice, precisamente donde está ubicada la concentración de Bélgica.



El mediapunta del Chelsea será el tercer refuerzo del Real Madrid para la próxima temporada después del defensa Eder Militao, del Porto, y del delantero del Eintracht Fráncfort Luka Jovic. Ambos refuerzos ya fueron anunciados oficialmente por el Real Madrid.

