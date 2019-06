En el último minuto: Mateo Kovacic frena el traspaso de Eden Hazard al Real Madrid

No todo está cerrado como parecía o informaba la prensa española y británica. Si Eden Hazard aún no ha sido anunciado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid es porque aún el club 'blanco' y el Chelsea no cierran el acuerdo del todo, y esto por temas estrictamente económicos, al que se ha sumado un nuevo 'problema' de último minuto: Mateo Kovacic.



Desde el Bernabéu habían ofrecido 80 millones de euros en un principio, pero el cuadro de Stamford Bridge pidió 130. Finalmente el acuerdo se habría cerrado en 100 'kilos' más bonos, pero el Madrid ha intentado una 'jugada' con el fin de rebajar el precio, incluir al Kovacic en la operación.



Según informa el diario 'As', Florentino Pérez volvió a ofrecer en los últimos acuerdos de la negociación al croata como moneda de cambio, a lo que el Chelsea se negó rotundamente.



Real Madrid busca 'librarse' de Kovacic, a quien Zidane no tiene en cuenta y el club español está de acuerdo en esa cesión, pero el futuro del croata dependerá del de Sarri, quien podría terminar en la Juventus. La 'Casa Blanca' espera recibir por el mediocampista al menos 50 millones de euros.

Chelsea, a la espera de fichar

Chelsea presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en contra de una prohibición para hacer transferencias impuesta por la FIFA, informó el viernes el TAS.



El campeón de la Europa League fue sancionado en febrero por violar las reglas sobre transferencias y el fichaje de jugadores menores de 18 años. También fue multado con 603.864 dólares.



La prohibición impide al Chelsea fichar jugadores hasta enero de 2020.



"Después de una audiencia, si se lleva a cabo... el panel deliberará y luego emitirá su decisión", dijo el TAS en un comunicado, que agregó que "no es posible decir en este momento cuándo" se dará a conocer el fallo. Reuters

► ¿No que se iban? Real Madrid los 'borró' y ahora presentan la nueva camiseta para la temporada 2019-20 [FOTO]



► ¡Más 'blancos' que nunca! Real Madrid presentó su nueva camiseta para la temporada 2019-20 por todo lo alto



► ¿De la Juventus a Inglaterra? Ofrecen 50 millones de euros por Joao Cancelo



► Se filtró todo: la pelea de Neymar con la modelo en París filtrada [VIDEO]