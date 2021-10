VER EN VIVO y EN DIRECTO Ecuador vs. Venezuela este domingo 10 de octubre ONLINE TV desde el Estadio Olímpico de la UCV por las Eliminatorias Qatar 2022. Sigue LIVE AHORA este partido y todos los encuentros de la fecha 5 de Eliminatorias Qatar 2022 en las señales habilitadas para el territorio nacional. Además, en Depor podrás disfrutar de todas las incidencias con el minuto a minuto más completo que tenemos para ti.

El afán de acercarse al sueño mundialista está cada vez más cerca para Ecuador y, en esta ocasión, visitará a Venezuela que no puede perder en casa por si quiere seguir con chances de acceder a la máxima cita del fútbol. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico de la UCV.

Ecuador vs. Venezuela: canales y horarios del partido

México - 3:30 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 3:30 p.m. - GOLPERU

Ecuador - 3:30 p.m. - El Canal del Fútbol

Colombia - 3:30 p.m. - Caracol

Bolivia - 4:30 p.m. - Tigo Sports

Venezuela - 4:30 p.m. - La Tele Tuya

Paraguay - 4:30 p.m. - Tigo Sports

Chile - 5:30 p.m. - TNT Sports

Argentina - 5:30 p.m. - TyC Sports

Uruguay - 5:30 p.m. - VTV

Brasil - 5:30 p.m. - SporTV 3, Canais Globo, NOW NET y Claro

España - 10:30 p.m. - Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 1

Ecuador vs. Venezuela: la previa

El seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, convocó el viernes al defensa derecho José Hurtado, del Independiente del Valle, en reemplazo de Byron Castillo, quien sufrió una lesión el jueves ante Bolivia.

Otra duda para el partido ante Venezuela, es el atacante Gonzalo Plata, que tuvo una molestia física desde el comienzo del encuentro con Bolivia, que disminuyó en gran medida su nivel futbolístico.

Alfaro no ha decidido aún si mantendrá al debutante portero Moisés Ramírez de 21 años, o si retornará al arco el experimentado Alexander Domínguez.

Su rival, la colista Vinotinto, que apenas ha conseguido 4 puntos, encadena una decena de partidos sin ganar entre clasificatorias mundialistas y la pasada Copa América, pero su ánimo subió en medio de la crisis al plantarle cara a Brasil. El combinado venezolano estuvo en ventaja por 70 minutos, aunque al final no pudo batir a la Seleção de Tite, que sin el suspendido Neymar remontó para salir airosa 3-1.

Hubo señales positivas contra Brasil, aunque Venezuela volviese a perder. Su entrenador, el interino Leo González, apostó por una alineación ofensiva que descolocó a la Canarinha y se puso en ventaja con gol del atacante Eric Ramírez. ¿Por qué no volver a ser valiente contra Ecuador. Sin embargo, como si una maldición la persiguiera, la plaga de las lesiones se ceba con una Vinotinto que ya tenía ausencias importantes.

Josua Mejías sufrió una fractura en el codo izquierdo y será baja. Su pareja en la dupla de centrales que usó González el jueves, Nahuel Ferraresi, está tocado, así como el mediocampista Tomás Rincón -capitán del equipo- y el extremo Darwin Machís.





