A través de un comunicado, los futbolistas de la selección de El Salvador informaron que no se presentarán al encuentro ante Canadá esta noche. Todo sucedió porque la Federación de este país no ha cumplido el acuerdo sobre los premios de su participación en el Octagonal. Además, los de ‘La Selecta’ no tienen posibilidades de ir al Mundial Qatar 2022 por su posición en las Eliminatorias.

“Se nos ha faltado al respeto como profesionales y personas. Esta mañana, el presidente Hugo Carrillo y el Comité escogieron el peor momento para distraernos, y recriminar que se había hablado con la prensa sobre implementos de frío que nosotros compramos en Columbus. Ocupando esto como distracción para posteriormente decir que no cumplirían con el acuerdo de premios acordados en septiembre cuando inició el Octagonal. Mencionando que aunque existen posibilidades matemáticas, para ellos ya no se tienen posibilidades reales”, dice el comunicado.

Dicho este comunicado, decidieron no participar en el encuentro ante Canadá y también dar un precedente para que no se puedan vulnerar los derechos de cada jugador. Además, esto sirve como un llamado al presidente de la Federación para poder tomar cartas en el asunto.

De lado de la CONCACAF no ha habido un anuncio oficial. No se sabe si se le dará por perdido el partido a El Salvador, aunque habrá qué esperar si hay una reprogramación del encuentro. Esto favorece a Canadá, rival de turno, y lo colocaría en el Mundial Qatar 2022 por ventaja de puntos.

De momento, los salvadoreños se concentran en Canadá, selección que le asestó 3 goles en septiembre de 2021. La selección de Canadá, que llega este martes a tierras salvadoreñas, es la única que no ha perdido ningún partido en el octogonal y es líder con 22 puntos, seguida de Estados Unidos (18) y México (18).





