Imposible perdértelos. Con el sueño de ir al Mundial de Qatar 2022 aún vigente, las selecciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) se juegan la vida este martes 8 de junio, cuando se dispute una jornada más de la primera ronda de las Eliminatorias a la Copa del Mundo del próximo año. Panamá y Canadá, en este caso, protagonizarán los dos duelos más importantes de la fecha ante República Dominicana y Canadá respectivamente.

Como bien es sabido por todos, actualmente la Concacaf cuenta con un total de 3.5 cupos para este proceso de clasificación, luego de la decisión del Comité Ejecutivo de la FIFA de no modificar la distribución de plazas por confederación para el Mundial de Qatar. No obstante, el formato no es el mismo al de la última vez, puesto que la pandemia por el COVID-19 obligó a ajustar el calendario.

Según lo establecido por la Concacaf, las Eliminatorias de este año se dividieron en tres rondas, siendo la primera de estas la que está en juego en la actualidad. ¿En qué consiste la misma? Pues básicamente se enfrentan los equipos clasificados entre el sexto y trigésimo quinto puesto del ranking FIFA, que serán agrupados en seis grupos de cinco, siendo los líderes los que clasifiquen a la segunda ronda.

Para la segunda instancia, los seis ganadores de cada grupo de la primera ronda jugarán una eliminatoria a doble partido. Los tres ganadores avanzarán a la ronda final, donde los vencedores se unirán a los cinco mejores equipos de Concacaf según la clasificación de la FIFA, contra quienes jugarán un octagonal final del que saldrán las tres selecciones que irán al Mundial, junto a la que disputará el repechaje.

Eliminatorias Concacaf: partidos de hoy

Guyana 0-2 Puerto Rico

San Vicente y Granadinas 0-1 Cuba

Haití vs. Nicaragua

Trinidad y Tobago vs. San Cristóbal y Nieves

Granada vs. Montserrat

Bermudas vs. Islas Caimán

Curazao vs. Guatemala

Barbados vs. Dominica

El Salvador vs. Antigua y Barbuda

Canadá vs. Surinam

Panamá vs. República Dominicana

Tabla de posiciones (Concacaf)

Grupo A

País Puntos El Salvador 7 pts. Antigua y Barbuda 7 pts. Montserrat 5 pts. Granada 3 pts. Islas Vírgenes 0 pts.

Grupo B

País Puntos Canadá 9 pts. Surinam 9 pts. Bermudas 3 pts. Aruba 3 pts. Islas Caimán 0 pts.

Grupo C

País Puntos Curazao 9 pts. Guatemala 9 pts. Cuba 3 pts. San Vicente y Granadinas 3 pts. Islas Vírgenes 0 pts.

Grupo D

País Puntos Panamá 9 pts. República Dominicana 7 pts. Barbados 4 pts. Dominica 3 pts. Anguila 0 pts.

Grupo E

País Puntos Haití 6 pts. Nicaragua 6 pts. Belice 3 pts. Islas Turcas y Caicos 0 pts. Santa Lucía 0 pts.

Grupo F

País Puntos San Cristóbal y Nieves 9 pts. Trinidad y Tobago 5 pts. Puerto Rico 4 pts. Guyana 3 pts. Bahamas 1 pts.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.