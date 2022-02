El 2020 inició con una noticia que ilusionó a los fanáticos de Olimpia. El club anunció la contratación de Emmanuel Adebayor, futbolista que tiene un amplio historial en clubes europeo, llegó a Paraguay y fue recibido con los brazos abiertos; sin embargo, su rendimiento no fue el que todos esperaban.

Llegó la Covid-19, afectó al deporte en el país guaraní y también al futbolista. El vínculo entre el jugador y el club finalizó al inicio de la pandemia. Tan solo disputó cuatro partidos y se fue sin pena ni gloria. Ahora, varios meses después de su salida, asegura que la institución le debe una fuerte cantidad de dinero.

El nacido en Togo exige un pago de 510 mil dólares por una supuesta deuda que nunca fue cobrada. Desde la cúpula de Olimpia niegan que exista un pago pendiente al futbolista, creando una tensión entre ambos.

La noticia fue revelada por distintos medios paraguayos y ha despertado molestia entre los fanáticos del club debido a que sienten que el jugador no hizo nada en el club, no sumó y exige un pago inexistente. No marcó ningún gol desde que llegó y disputó tan solo 216 minutos, menos de dos encuentros y medio.

La acción más recordada de Adebayor en Olimpia fue una brutal patada al cuello de un rival que, lógicamente, terminó en expulsión para él. Esta jugada describe su triste paso por Olimpia, aunque se podría escribir un nuevo capítulo pero en el ámbito legal.

Emmanuel paseó su fútbol por clubes como Arsena, Manchester City, Real Madrid, Tottenham e Istanbul Besakehir. Antes de llegar a Olimpia tuvo un breve paso por el Kayserispor de Turquía, donde solo sumó ocho partidos y anotó dos goles.





