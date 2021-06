Turquía vs Italia es el partido que abre la Eurocopa 2021, el máximo torneo de selecciones de ese continente. El año pasado se debió disputar, pero por la emergencia de la Covid-19 se tuvo que postergar. La anfitriona Italia buscará hacer prevalecer su favoritismo, pero no la tendrá nada fácil ante los otomanos. Aquí te contamos cómo puedes seguir este partido de fútbol en vivo y las novedades de ambos equipos.

Luego de no conseguir su clasificación al Mundial de Rusia 2018, Italia quiere lavarse la cara y coronarse campeona en su feudo. Al frente tendrá un rival como Turquía que, si bien las estadísticas no le favorecen cuando es debutante en la Eurocopa, es una selección que llega en un buen momento. No ha perdido en sus últimos seis encuentros, entre oficiales y amistosos.

De la mano del técnico Roberto Mancini, la Azurri ha conseguido una racha de 27 partidos sin conocer la derrota. La última vez que cayó fue en el año 2018, ante Portugal. Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini son sus máximos referentes.

¿Cuándo juegan Turquía vs Italia?

El partido entre las selecciones de Turquía e Italia se llevará a cabo este viernes 11 de junio. No te pierdas el minuto a minuto de este encuentro por Depor y todas las estadísticas.

¿Dónde juegan Turquía vs Italia?

El partido se jugará en el Estadio Olímpico de Roma, histórico escenario donde suelen ser locales la A.S. Roma y el Lazio por la Serie A. Además, el recinto fue la sede principal de los Juegos Olímpicos de 1960 y de la final de la Copa Mundial de Fútbol de 1990.

¿Dónde ver Turquía vs Italia por la Eurocopa?

En Perú, puedes ver los partidos de la Eurocopa 2021 por las señales de América TV (señal abierta) y DirecTV Sports. En otros países de Sudamérica, puedes seguir el encuentro por diferentes canales de TV que te dejamos a continuación.

Argentina: TNT Sports

Bolivia: Tigo Sports y Bolivisión HD

Chile: DirecTV Sports y TNT Sports

Colombia: DirecTV Sports y Win Sports

Ecuador y Uruguay: DirecTV Sports

Brasil: Sport TV

Paraguay: Tigo Sports

Venezuela: IVC y DirecTV Sports

¿A qué hora se juega Turquía vs Italia por la Eurocopa 2021?

Perú – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Chile – 3:00 p.m.

Paraguay – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Turquía vs Italia: posibles alineaciones

Para su debut por la Eurocopa 2021, Mancini recurrirá a los experimentados Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini y el delantero Ciro Immobile. Las jóvenes promesas como el portero Gianluigi Donnarumma, los mediocampistas Nicoló Barella, Manuel Locatelli también estarían presentes.

En tanto, el equipo turco que dirige Senol Gunes tiene en sus filas a jugadores importantes como Burak Yilmaz, campeón de Francia con Lille, Merih Demiral (Juventus) y Caglar Soyuncu (Leicester).

Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Insigne, Berardi, Immobile.

Turquía: Çakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Yilmaz.

¿Quién es el árbitro del Turquía vs Italia?

Danny Makkelie fue designado para dirigir el partido inaugural de la Eurocopa 2021 entre Turquía e Italia. Es un holandés de 38 años que nació en Curazao. Además de ser árbitro de fútbol, pertenece al cuerpo de la Policía holandesa.