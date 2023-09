Mira aquí en qué canales de TV ver el partido entre Argentina vs. Ecuador, con Lionel Messi, por la jornada 1 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro entre la ‘Albiceleste’ y la ‘Tri’ se llevará a cabo este jueves 7 de septiembre desde las 7:00 de la noche (hora peruana y dos más en Argentina), en el Estadio Más Monumental, de Buenos Aires. Como sabemos de la importancia de este encuentro, que tendrá el debut del último campeón del Mundo, en los siguientes párrafos te explicaremos cómo seguirlo a través de distintas plataformas. Aquí todos los detalles.

Luego de disputar cuatro amistosos después de aquella final ante Francia en Qatar 2022, los dirigidos por Lionel Scaloni llegan con la moral a tope para el cotejo ante el equipo de Félix Sánchez Bas. En total, en el presente año, el combinado argentino registra cuatro victorias con 13 goles a su favor y ninguno en contra, números que la colocan como favorita ante su rival de turno.

No obstante, no todo fue color de rosa en Argentina, puesto que han tenido que lidiar con algunos problemas previo al cotejo ante Ecuador. Si bien existió preocupación por Lisandro Martínez, quien se sintió en su último cotejo disputado con el Manchester United, se tuvo que llamar de urgencia a Facundo Medina. Pese a ello, el defensor de los ‘Diablos Rojos’ finalmente si viajará, puesto que el parte médico reveló que solo tiene dolor y no presenta ninguna lesión.

¿Qué canal transmite Argentina vs. Ecuador por Eliminatorias?

Para que no te pierdas ni un solo detalle del debut del campeón del Mundo con Lionel Messi, te hacemos saber que el cotejo entre Argentina vs. Ecuador se transmitirá por las señales de TyC Sports y TV Pública para el país argentino, mientras que ECDF (El Canal del Fútbol) será la señal encargada en la nación ecuatoriana.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Ecuador?

Perú : 7.00 p. m. / Movistar Deportes

: 7.00 p. m. / Movistar Deportes México : 6.00 p. m. / Pluto TV

: 6.00 p. m. / Pluto TV Colombia : 7.00 p. m. / RCN Televisión y Caracol TV

: 7.00 p. m. / RCN Televisión y Caracol TV Ecuador : 7.00 p. m. / ECDF (El Canal del Fútbol)

: 7.00 p. m. / Venezuela : 8.00 p. m. / Venevisión

: 8.00 p. m. / Venevisión Bolivia : 8.00 p. m. / Pluto TV

: 8.00 p. m. / Pluto TV Paraguay : 8.00 p. m. / Pluto TV

: 8.00 p. m. / Pluto TV Chile : 9.00 p. m. / Chilevision

: 9.00 p. m. / Chilevision Argentina : 9.00 p. m. / TyC Sports y TV Pública

: 9.00 p. m. / Uruguay : 9.00 p. m. / Pluto TV

: 9.00 p. m. / Pluto TV Brasil : 9.00 p. m. / Globo

: 9.00 p. m. / Globo España: 3.00 a. m. (viernes 9). / Pluto TV

Cabe resaltar que existen algunos futbolistas que si quedaron afuera de la lista en Argentina por problemas musculares. Se trata de Paulo Dybala y Giovani Lo Celso, quienes no estarán en la primera fecha doble. Por este motivo, Lionel Scaloni optó por llamar a Lucas Beltrán, que integró por primera vez una convocatoria en la ‘Albiceleste’.

Ecuador, por su lado, encará un nuevo ciclo al mando de Féliz Sánchez Bas, que llegó en reemplazo de Gustavo Alfaro. No obstante, la ‘Tri’ tendrá un complicado inicio en las Eliminatorias Sudamericanas, ya que partirá con la quita de tres puntos por el caso de Byron Castillo.

Argentina vs. Ecuador: probables alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Robert Arboleda, Willian Pacho, Pervis Estupiñán, José Cifuentes, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Enner Valencia.





