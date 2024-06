La selección de Chile recibe a su similar de Paraguay este martes 11 de junio en Santiago, como parte de un amistoso previo al inicio de la Copa América, donde ambos países estarán presentes. Este será el primer partido de la Roja en este mes antes de emprender su viaje a Estados Unidos, mientras que los Guaraníes jugarán su segundo encuentro, tras empatar con la selección peruana en Lima. Este partido comenzará a las 7:00 de la noche (horario de Perú) y podrá ser visto en toda América Latina de manera gratuita. A continuación, te indicamos la guía de horarios en diferentes países y la lista de canales que transmitirán este choque internacional.

Este encuentro será el primero para el equipo dirigido por Ricardo Gareca en esta fecha FIFA y tiene una gran importancia, ya que es el único amistoso de preparación antes del torneo continental. Desde que el ‘Tigre’ tomó el mando de la Roja, apenas dirigió dos partidos: una victoria contra Albania por 3-0 y una derrota ante Francia por 3-2. Por lo tanto, este amistoso es crucial para que Gareca continúe buscando la alineación ideal y perfeccionando su sistema de juego.

Por otro lado, la selección paraguaya, la Albirroja, llega con más encuentros este martes. Antes de este partido, se enfrentaron a la Bicolor en el Estadio Monumental de Lima, donde empataron 0-0. Ambos equipos mostraron pocas ideas de juego y no generaron muchas ocasiones claras de gol. Sin embargo, Paraguay tuvo algunas oportunidades de gol que no logró concretar para ponerse en ventaja.

El equipo dirigido por Daniel Garnero intentará mejorar la imagen de sus últimas actuaciones, ya que solo ganaron uno de sus últimos partidos. Después de este encuentro contra Chile, Paraguay terminará su serie de amistosos y se enfocará completamente en la preparación para la Copa América. Tras el partido en Santiago, el entrenador Garnero deberá anunciar la lista final de jugadores que participarán en el torneo internacional.

Chile y Paraguay tienen una larga historia de enfrentamientos. Ambos equipos se llegaron a enfrentar en 67 ocasiones de manera oficial. De estos encuentros, la Roja salió victorioso en 29 ocasiones, mientras que la Albirroja conoció el triunfo en 30 veces. Además, según el historial de encuentros, ambas selecciones empataron en 7 ocasiones.

En cuanto al próximo torneo internacional, la Copa América, que comienza el 20 de junio en Estados Unidos, Chile, que va por su tercera copa en esta edición, está en el Grupo A junto a Argentina, Perú y Canadá. Por otro lado, Paraguay, que también aspira a su tercer galardón en este torneo, está en el Grupo D junto a Brasil, Colombia y Costa Rica.





¿A qué hora juegan Chile vs Paraguay?

El amistoso internacional entre Chile y Paraguay se jugará este martes 11 de junio. A continuación, te proporcionaremos los horarios, aunque debes tener en cuenta que pueden variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 7:00 p.m.; en Chile, Bolivia y Paraguay, a las 8:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, será a partir de las 9:00 p.m. Es importante mencionar que en México está programado para iniciar a la 6:00 p.m.





¿En qué canales TV ver amistoso de Chile vs Paraguay?

El emocionante amistoso entre Chile y Paraguay estará disponible para ser visto en toda América Latina a través de canales como ESPN y STAR Plus. Mientras tanto, ChileVisión lo transmitirá en Chile, y SNT, Canal Trece, GEN, Telefuturo y Tigo Sports en Paraguay. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Además, no olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa de este emocionante encuentro, con las mejores incidencias y análisis. ¡No te lo pierdas!





Posibles alineaciones de Chile vs Paraguay

Chile: Claudio Bravo, Matías Catalán, Paulo Díaz, Thomas Galdames, Mauricio Isla, Erick Pulgar, Diego Valdés, Marcelino Nuñez, Ben Brereton, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

¿Dónde jugarán Chile y Paraguay, el amistoso internacional?

El amistoso entre la selección de Chile y Paraguay, programado para este martes 11 de junio, se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, uno de los principales recintos deportivos de Chile. Este estadio está ubicado en el Parque Deportivo Estadio Nacional, un complejo deportivo multidisciplinario con una extensión de cerca de 64 hectáreas, en la comuna de Ñuñoa, en la ciudad de Santiago. Este lugar histórico para los chilenos tiene una capacidad para 48,665 hinchas.

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en la comuna Ñuñoa, tiene una capacidad para 49 mil espectadores. (Foto: Agencias).





