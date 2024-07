España vs. Inglaterra se enfrentan este domingo 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín, en Alemania, por la gran final de la Eurocopa 2024. Los equipos dirigidos por los técnicos Luis de la Fuente y Gareth Southgate buscan el título y convertirse en el nuevo monarca del continente europeo. Promete ser un partidazo inolvidable, que los hinchas del fútbol no se pueden perder. A continuación, te contamos a qué hora inicia el compromiso y en qué canales se podrá ver la transmisión.

España volverá a jugar la final de la Eurocopa luego de doce años. La última vez que se consagró campeón fue en 2012, de la mano de la generación dorada que también consiguió el Mundial de 2010. Poco a poco, en los últimos años, Luis de la Fuente ha ido armando a su equipo ganador y hoy está a un paso de la gloria. Por supuesto, tiene que enfrentar a Inglaterra y no será una misión sencilla.

“Estamos preparados para pelear para ganar. Del segundo... la memoria es frágil y desagradecida con los que juegan una final. Pero los competidores no se olvidan nunca. El orgullo es estar en una final”, señaló el DT de España en conferencia de prensa. “La fe es algo personal y me invita a creer en Dios. Rezo todos los días, pero soy cero supersticioso”, agregó.

Jesús Navas, futbolista del combinado español, también habló en la previa del partido. “Nosotros estamos igual que en los partidos anteriores. Nos centramos en lo bien que lo hacemos, en seguir jugando bien. Lo que nos ha traído aquí es la humildad. Tenemos que salir a por todas. Sabemos la importancia del partido. Sería único conseguirlo de nuevo”, comentó el jugador que ganó la Euro en 2012.

Inglaterra, por su parte, tiene un equipo altamente competitivo y llegó a su segunda final consecutiva de Eurocopa. El entrenador Gareth Southgate ha experimentado con diferentes alineaciones y tácticas, encontrando finalmente un equilibrio. Hay mucha presión para ellos pues tienen varias décadas sin ganar un título. De la mano de Jude Bellingham, esperan cortar esta racha el domingo.

“A veces tienes que superar malos momentos como equipo. Inglaterra, en el pasado, veía los grandes partidos por televisión y necesitábamos cambiarlo. Ahora hay grandes expectativas también, pero estamos respondiendo. Hemos hecho semifinales en tres de los últimos grandes torneos. Hemos roto varios récords, pero sabemos que tenemos que ganar este trofeo para volver a sentir el respeto del resto del mundo del fútbol”, apuntó el DT del equipo inglés.





¿En qué canales ver España vs Inglaterra?

España vs Inglaterra será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de operadores de DIRECTV, Claro TV y Movistar. Además, también estará disponible en su versión de streaming en la plataforma Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





¿A qué hora juegan España vs Inglaterra?

España vs Inglaterra está programado para este domingo 14 de julio. El partido comenzará a las 2:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia; a las 4:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil; a las 3:00 p.m. en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia; en cambio a la 1:00 p.m. en México. Finalmente, a las 9:00 p.m. en España.





¿Dónde se jugará el España vs Inglaterra?





