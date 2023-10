El duelo entre Uruguay vs. Brasil está programado para disputarse esta martes 17 de octubre desde las 9:00 de la noche (hora peruana), en el Estadio Centenario de Montevideo. A continuación, te contamos los canales de TV que transmitirán el encuentro y te explicaremos cómo seguirlo a través de diferentes plataformas. A continuación, revisa en qué canal ver el partido, por la fecha 4 de Eliminatorias Sudamericanas 2026. No te lo puedes perder.

Ambas selecciones prepararon con particular cuidado este enfrentamiento, un clásico entre dos de las tres selecciones con más títulos del continente. Celestes y verdeamarelos vienen de empatar la semana anterior, pero para los uruguayos el retrogusto del resultado fue menos amargo que para los brasileños: rescataron un punto visitando a la siempre difícil Colombia en el infierno de Barranquilla, mientras los dirigidos por Fernando Díniz perdieron dos en casa frente a Venezuela.

Brasil cedió así la punta de la clasificatoria ante una Argentina con puntaje perfecto (9 puntos), al tiempo que Uruguay se mantuvo en cuarta posición (4 puntos). Los dos entrenadores deberán hacer ajustes, en el caso de los charrúas para mejorar una zona defensiva que por momentos hizo agua en Barranquilla ante los cafeteros, y en el del “scratch” en la efectividad en el arco contrario.

Frente a Venezuela la delantera brasileña no mostró precisamente su mejor cara (“fallamos en cosas que no deberíamos haber fallado”, dijo Díniz tras el encuentro), pero está integrada por jugadores que figuran entre los más cotizados del planeta como Vinicius y Neymar. Ante ellos se prevé que Bielsa tome recaudos, a pesar de que no está en su filosofía de juego disponer de marcas personales.

En los celestes volverá a estar habilitado, tras cumplir una fecha de suspensión, el lateral Matías Viña, de buen presente en el fútbol italiano, y podría incorporarse a una zaga a la que retornaría como titular el defensa del Napoli Mathías Olivera, de alto rendimiento (gol incluido) en Colombia.

Díniz no podrá a su vez contar con el defensa Danilo, que se lesionó frente a Venezuela y se sumó a las bajas en defensa que por motivos físicos ya presentaba Brasil (incluido Vanderson, suplente “natural” de Danilo). El sábado la ‘seleçao’ llegó a Montevideo, donde el lateral derecho del Tottenham inglés, Emerson Royal, habían llegado la noche anterior.

El mítico Estadio Centenario estará repleto para ver por segunda vez en casa en encuentros oficiales a la celeste de Bielsa, que ilusiona al público e intentará quebrar una racha muy negativa frente a los brasileños. El último triunfo de Uruguay fue en 2001 y desde 2017 solo ha perdido.

El historial global entre ambos favorece claramente a los pentacampeones del mundo (38 partidos ganados de los 78 disputados, contra 20 triunfos celestes), aunque el balance se equilibra si se toman solo los encuentros oficiales (17 victorias brasileñas y 11 uruguayas en 41 encuentros).

¿En qué canales ver partido entre Uruguay vs. Brasil?

Según los derechos de transmisión televisiva para las Eliminatorias 2026 en cada país de Sudamérica, estos son los canales que transmitirán el partido entre Uruguay vs. Brasil: AUF TV, Antel TV y DIRECTV Sports si te encuentras en Uruguay; Rede Globo y SporTV si estás en Brasil. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





