La Eurocopa es una de los torneos con mayor prestigio en el mundo y el de la edición 2024 no es la excepción. Y es que la competencia de la UEFA ha estado regalando grandes partidos, como el que prometen protagonizar este sábado 29 de junio las selecciones de Alemania y Dinamarca por los octavos de final. Tanto el equipo dirigido por Julian Nagelsmann, como el cuadro de Kasper Hjulmand, respectivamente, salen por la clasificación a cuartos en el Estadio Signal Iduna Park de Dortmund. Ante la importancia del encuentro, aquí te dejamos la información que todos los hinchas del fútbol necesitan saber: horarios, canales TV y cómo ver el encuentro.

Ambas selecciones llegan a este crucial encuentro con sentimientos encontrados. Alemania, siempre un coloso en estas competiciones, cerró la fase de grupos con un empate agónico contra Suiza (1-1), asegurando su posición como líder del Grupo A gracias a un gol salvador de Niclas Füllkrug en los minutos de descuento.

Los germanos mostraron su poderío ofensivo con victorias contundentes sobre Escocia (5-1) y Hungría (2-0), pero la sombra de su descalificación en 2006 en el mismo estadio, a manos de Italia en una dolorosa semifinal, todavía persigue sus memorias.

Así se juegan los octavos de final de la Eurocopa 2024.

Dinamarca, por otro lado, ha jugado el papel de “caballo negro” a la perfección. Aunque no lograron ganar en la fase de grupos, sus tres empates y solo dos goles en contra son testimonio de su resiliencia y solidez defensiva. El empate sin goles contra Serbia subraya su capacidad para frenar ataques poderosos, algo que intentarán repetir contra los anfitriones.

El duelo del sábado marcará el enfrentamiento número 29 entre estas dos selecciones, y el cuarto en el contexto de la Eurocopa. Alemania lleva la delantera en el historial con 15 victorias, 5 empates y 8 derrotas frente a los daneses. Sin embargo, el fútbol no se juega en papel, y Dinamarca llega con la intención de escribir una nueva página en su historia.

El Westfalenstadion, conocido por su atmósfera electrizante y la pasión de sus aficionados, será el escenario perfecto para este choque de titanes. Con una capacidad para más de 80,000 espectadores, se espera un lleno total que añadirá una presión extra para ambos equipos. Los aficionados alemanes estarán listos para animar sin cesar, mientras que los daneses buscarán hacerse escuchar en medio del mar de camisetas negras y blancas.





¿En qué canales ver Alemania vs Dinamarca por la Eurocopa 2024?

Alemania vs Francia, por los octavos de final de la Eurocopa 2024, estará disponible para ser visto en toda Sudamérica a través de canales como ESPN y STAR Plus. Mientras tanto, en México lo transmitirá en SKY Sports, Canal 5 y ViX y La 1 TVE y RTVE en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿A qué hora juegan Alemania vs Dinamarca por la Eurocopa 2024?

Alemania vs Dinamarca está programado para iniciar a las 2:00 de la tarde, en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En países como Chile, Bolivia y Venezuela iniciará a las 3:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay será a partir de las 4:00 p.m. En México se podrá ver desde la 1:00 p.m. y en España comenzará a las 9:00 de la noche.

Alemania es uno de los candidatos a ser campeón de la Eurocopa 2024. (Foto: EFE)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO





El trofeo de la Eurocopa fue presentado este miércoles en el Estadio Olímpico de Berlín en una ceremonia en la que participaron el director del torneo, Philipp Lahm, la ministra de Interior alemana, Nancy Faeser, y el alcalde gobernador de Berlín, Kai Wegner. (Video: EFE)