La Eurocopa es una de los torneos con mayor prestigio en el mundo y el de la edición v no es la excepción. Y es que la competencia de la UEFA ha estado regalando grandes partidos, como el que prometen protagonizar este domingo 30 de junio las selecciones de España y Georgia por los octavos de final. Tanto el equipo dirigido por Luis de la Fuente, como el cuadro de Willy Sagnol, respectivamente, salen por los tres puntos en el Rhein Energie, en Colonia. Ante la importancia del encuentro, aquí te dejamos la información que todos los hinchas del fútbol necesitan saber: horarios, canales TV y cómo ver el encuentro.

España llega a este partido descansada, con dos días más de descanso que su rival y aún más en los que serán titulares que pudieron descansar ante Albania, tras vencer con autoridad a Croacia y desatar el mejor fútbol que se le recordaba a la selección desde 2012 en un gran torneo. Pilas recargadas, piernas frescas y mentalidad ganadora para superar el primer obstáculo de un tortuoso camino hasta la final de Berlín.

Con la vuelta de Unai Simón a la portería de una selección que no encajó un solo tanto ni se ha visto en un escenario negativo que la midiese. La presencia de Dani Carvajal y Robin Le Normand jugando con la amenaza de la sanción en cuartos si reciben una nueva cartulina, en una defensa que completará Laporte y Cucurella, gran revelación de España en la Eurocopa.

Las sensaciones son los extremos que aumentan su verticalidad, Yamal y Nico Williams, con Rodri al mando y Fabián desatando el mejor de sus niveles. Pedri en la mediapunta y Álvaro Morata como 9 en busca de goles que entierren el único punto a mejorar, la falta de pegada con la superioridad exhibida. Un once sin debates que quiere seguir creciendo antes de encarar grandes desafíos.

La ‘Cenicienta’ de la Eurocopa, por su parte, sueña viva. Está en unos octavos de final en la que es su primera participación en este gran torneo y, aunque consciente de sus limitaciones, no saldrá al campo a pasearse. No tiene nada que perder, y “eso es algo bueno”, como ya dijo Willy Sagnol, arquitecto de este proyecto que tiene en Giorgi Mamardashvili, portero del Valencia, y Kvicha Kvaratskhelia, delantero del Napoli, sus mejores bazas; sin olvidarse, claro, de la sensación Georges Mikautadze, delantero del Metz, ‘pichichi’ con 3 goles y 1 asistencia.

Con un bloque bajo, formado por una zaga de 5 defensas bien pegada a los centrocampistas que complica la circulación entre líneas, y con Mamardashvili bajo palos, el mejor meta en lo que va de competición, el portero que más paradas ha hecho, 20 en total, Georgia intentará resguardarse del torrente ofensivo que preparará el combinado de Luis de la Fuente, que llevará la batuta.

Y como hizo ante Portugal, Georgia estará lista para salir a la contra. Con la calidad y temple de Kochorashvili en el centro del campo, encargado de marcar el tempo, Kvaratskhelia y Mikautadze tendrán que volver a librar la batalla por su cuenta, prácticamente. Capaces de hacer daño está claro que son. Y con espacios son letales.

Georgia vive un sueño al estar en octavos de final, pero no lo pondrá fácil a España, con la que todavía tiene la cuenta pendiente del 7-1 encajado el pasado mes de septiembre en la fase de clasificación. Una herida abierta que tratará de cerrar este domingo, con otra hazaña que agrande su ya histórica participación.

España vs Georgia, por los octavos de final de la Eurocopa 2024, estará disponible para ser visto en toda Sudamérica a través de canales como ESPN y STAR Plus. Mientras tanto, en México lo transmitirá en SKY Sports, Canal 5 y ViX y La 1 TVE y RTVE en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

España vs Georgia está programado para iniciar a las 2:00 de la tarde, en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En países como Chile, Bolivia y Venezuela iniciará a las 3:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay será a partir de las 4:00 p.m. En México se podrá ver desde la 1:00 p.m. y en España comenzará a las 9:00 de la noche.





