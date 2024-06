Son muchas las selecciones que por estos días vienen preparándose de la mejor manera para la disputa de la Copa América. Entre ellas se encuentran Estados Unidos y Brasil, buscan tener rodaje para el certamen Conmebol. Ambos disputarán un amistoso entre sí este miércoles 12 de junio en el Estadio Camping World. La expectativa de sus hinchas por verlos en acción obliga a conocer todos los detalles del encuentro. Es por esa razón que en las siguientes líneas te explicamos sobre los horarios, canales y cómo ver el choque desde tierras americanas.

Encandilado por la fulgurante aparición de Endrick, Brasil afronta el miércoles su último ensayo para la Copa América-2024 frente al anfitrión Estados Unidos en Orlando (Florida). El sábado, el ‘Scratch’ sumó un primer triunfo en territorio estadounidense gracias a un gol salvador de su nueva joya. El menudo y potente Endrick cabeceó a la red un centro de Vinícius Jr. con el que Brasil venció 3-2 a México en el descuento, en un anticipo de la sociedad que ambos conformarán en el Real Madrid.

Endrick, de 17 años, se unirá la próxima temporada al ganador de la Liga de Campeones de Europa pero antes le espera la gran vitrina de la Copa América, en la que aspira a brillar como titular en una escuadra con bajas sensibles como la de Neymar. Brasil, vencido en casa por Argentina en la final de 2021, demostró ante México que la pegada es su mejor arma para recuperar el trofeo continental.

Además del tridente ofensivo madridista, que completa Rodrygo, Brasil también dispone del extremo Raphinha (Barcelona) y de talentos emergentes como Savio (Girona) o Gabriel Martinelli (Arsenal). El técnico Dorival Júnior presentó un equipo alternativo ante México, con dos debutantes (Evanilson y Ederson) y cuatro jugadores que partieron por primera vez desde el inicio.

En el cierre de la preparación, Brasil podría probar ahora el once que debutará en el Grupo D de la Copa América el 24 de junio ante Costa Rica. Endrick iniciará de nuevo desde el banco, según confirmó Dorival Júnior este martes: “Pido un poco de paciencia y tranquilidad con este muchacho, para que las cosas sucedan de una forma natural. Él viene de una evolución muy buena (...) pero un error puede ser fatal para su desarrollo”.

Por el lado de Estados Unidos, el anfitrión de la Copa América, primero de los grandes torneos que hospedará hasta el Mundial de 2026, fue vapuleado 5-1 el sábado por Colombia pese a poner en liza su once prácticamente de gala. Todos los titulares estadounidenses, incluida su estrella Christian Pulisic (AC Milan), militan en equipos de las cinco principales ligas europeas.

Aún así, la escuadra norteamericana exhibió tantas debilidades y descuidos defensivos que su propio seleccionador, Gregg Berhalter, señaló a sus futbolistas por “falta de respeto al rival y al juego del fútbol”. Berhalter, cuya reincorporación como seleccionador tras el Mundial de Catar-2022 no tuvo una aceptación unánime, dijo que esta vergonzosa derrota debe ser un “llamado de alerta” ante el poco tiempo del que disponen antes del estreno en el Grupo C el 23 de junio ante Bolivia.

Los precedentes no acompañan al Team USA ya que encadena una racha de 11 derrotas consecutivas frente Brasil. La única victoria norteamericana en 19 enfrentamientos tuvo lugar ante su público de Los Ángeles en las semifinales de la Copa Oro de 1998. Los organizadores esperan más de 53.000 espectadores para este amistoso que se pondrá en marcha en el Camping World Stadium.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Brasil?

El partido de Estados Unidos vs. Brasil inicia a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana). Recordemos que el arranque del partido podría tardar algunos minutos, tal y como ha ocurrido en otros juegos amistosos que se llevan a cabo desde los Estados Unidos. En Brasil, Argentina y Uruguay, este cotejo comienza desde las 8:00 p.m. Para Venezuela, Bolivia y Paraguay, estará disponible desde las 7:00 p.m.

¿En qué canales ver amistoso Estados Unidos vs. Brasil?

La transmisión del partido Estados Unidos vs. Brasil estará disponible en la señal de STAR Plus para Latinoamérica. Para las personas que están en Brasil, podrán verlo en Canais Globo, Zapping, Claro TV, SporTV y Globo, mientras que en Estados Unidos será televisado por Telemundo y TNT USA. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿Dónde juegan Estados Unidos vs. Brasil?





