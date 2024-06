En qué canales TV ver Francia vs Bélgica y a qué hora juegan por la Eurocopa 2024

La Eurocopa 2024 de Alemania sigue su rumbo. Como uno de los torneos con mayor prestigio en el mundo, el torneo de selecciones del Viejo Continente nos sigue regalando grandes partidos, ahora en su etapa de octavos de final. Continuando con los choques, selecciones de Francia y Bélgica se miden este lunes 1 de julio en el Estadio Düsseldorf Arena. Y como hincha del fútbol no quieres perder un solo detalles, aquí te dejamos la información que necesitas saber: horarios, canales TV y cómo ver el encuentro.

Mientras Francia debate su futuro en las elecciones legislativas, su selección de fútbol se enfrenta a un compromiso decisivo en la Eurocopa 2024. En Dusseldorf, los franceses deben superar sus dudas y a un duro rival, Bélgica, liderado por Kevin De Bruyne. Este enfrentamiento mide la dimensión e impacto de Kylian Mbappé.

El partido de este lunes en Dusseldorf definirá cuál de los dos astros, Mbappé o De Bruyne, continuará en la competición. Ambos equipos, relegados a las segundas posiciones de sus grupos, se enfrentan prematuramente en los octavos de final, un duelo anticipado que añade presión y dramatismo.

Para Mbappé, el desafío es aún mayor debido a una fractura de nariz que sufrió hace una semana. Sin embargo, jugará con una nueva máscara diseñada para reducir el impacto en su visión. Francia busca recordar su victoria en las semifinales del Mundial 2018 contra Bélgica, aunque ahora enfrenta una Bélgica decidida a la revancha.

Francia necesita más de sus figuras para consolidarse como aspirante al título. Mbappé ha sido el único delantero efectivo, mientras que Marcus Thuram, Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann no han alcanzado el nivel esperado. Didier Deschamps, el seleccionador francés, podría modificar su alineación, posiblemente integrando a Griezmann de nuevo en un rol más ofensivo para dar mayor profundidad al ataque.

En Bélgica, la fase de grupos dejó muchas dudas y críticas de su afición, especialmente tras el empate sin goles ante Ucrania. El equipo ha mostrado una falta de continuidad y regularidad preocupante. Jugadores clave como Romelu Lukaku y Jérémy Doku han tenido actuaciones decepcionantes, desperdiciando oportunidades y cometiendo errores costosos. Sin embargo, De Bruyne ha sido un punto brillante en medio de la incertidumbre, junto con el portero Koen Casteels.

La ‘Generación Dorada’ de Bélgica, que ha estado a punto de alcanzar la gloria en torneos anteriores, enfrenta posiblemente su última oportunidad de brillar en una gran competición. Veteranos como Lukaku, Vertonghen y Carrasco buscan extender su participación más allá de los octavos de final. La vuelta de Dodi Lukébakio tras una sanción podría reforzar al equipo, mientras que Axel Witsel y Thomas Meunier, aún en duda, representan incógnitas para el crucial enfrentamiento contra Francia.

Kylian Mbappé apunta a titular para el partido entre Francia y Bélgica.

¿En qué canales ver Francia vs Bélgica por la Eurocopa 2024?

El emocionante encuentro entre Francia vs Bélgica por la Eurocopa 2024 estará disponible para ser visto en toda Sudamérica a través de canales como ESPN, Disney y STAR Plus. Mientras tanto, en México lo transmitirá en SKY Sports, Canal 5 y ViX y La 1 TVE y RTVE en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿A qué hora juegan Francia vs Bélgica por la Eurocopa 2024?

Francia vs Bélgica se jugará este lunes 1 de julio. A continuación, te proporcionaremos los horarios, aunque debes tener en cuenta que pueden variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 11:00 a.m.; en Chile, Bolivia y Paraguay, a las 12:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, será a partir de las 1:00 p.m. Es importante mencionar que en México está programado para iniciar a la 1:00 p.m. En tanto, en España será desde las 6:00 de la tarde.

Así se juegan los octavos de final de la Eurocopa 2024.

