En qué canales ver Suiza vs Italia y a qué hora juegan por la Eurocopa 2024

La Eurocopa es una de los torneos con mayor prestigio en el mundo y el de la edición Alemania 2024 no es la excepción. Y es que la competencia de la UEFA ha estado regalando grandes partidos, como el que prometen protagonizar este sábado 29 de junio las selecciones de Suiza e Italia por los octavos de final. Tanto el equipo dirigido por Murat Yakin, como el cuadro de Luciano Spalletti, respectivamente, salen por la clasificación a cuartos en el Estadio Olímpico de Berlín. Ante la importancia del encuentro, aquí te dejamos la información que todos los hinchas del fútbol necesitan saber: horarios, canales TV y cómo ver el encuentro.

De los 59 partidos que han enfrentado a ambas selecciones en la historia, Suiza solo ha ganado en 8 ocasiones por las 28 victorias de Italia. Ninguna en el siglo XXI. La primera en 1991. También en 1920, 1934, 1939, 1954 -2 veces-, 1982 y 1993. Un histórico desigual que quizá ahora no refleja la verdadera situación de ambos combinados.

La última vez que se enfrentaron en partido oficial fue en la fase de grupos de la pasada Eurocopa que acabó ganando Italia. Fue un contundente 3-0 en favor de los italianos. Pero ese torneo fue un oasis en el desierto que encontró la ‘Nazionale’ entre las catástrofes mundialistas de 2018 y 2022, citas a las que no acudió.

Ahora, bajo los mandos de Luciano Spalletti, en lo que se presenta como un proyecto en construcción a largo plazo, Italia quiere encontrar esa estabilidad que tanto añora para colocarse de nuevo entre las candidatas. Fuera de la terna de favoritas, ha tenido la fortuna de esquivar la parte menos amable del cuadro con un gol sobre la bocina de Mattia Zaccagni que eliminó a la Croacia de Luka Modric y certificó matemáticamente el pase en el minuto 95, evitando enfrentamientos con España, Portugal, Francia, Alemania y Bélgica.

Pero ante Suiza lo tendrá complicado porque no podrá contar con Riccardo Calafiori, central del Bolonia, cumpliendo ciclo de amarillas. Es la única baja, aunque dolorosa al ser fijo en el esquema de Spalletti, de la ‘Azzurra’ para el duelo y su puesto lo pelearán Gianluca Mancini y Alessandro Buongiorno independientemente del esquema, que apunta a volver a ser con 3 centrales, como hizo ante Croacia, variando respecto a las dos primeras jornadas ante Albania y España.





¿En qué canales ver Suiza vs Italia por la Eurocopa 2024?





El emocionante encuentro entre Suiza vs Italia por la Eurocopa 2024 estará disponible para ser visto en toda Sudamérica a través de canales como ESPN, Disney y STAR Plus. Mientras tanto, en México lo transmitirá en SKY Sports, Canal 5 y ViX y La 1 TVE y RTVE en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Además, no olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa de este emocionante encuentro, con las mejores incidencias y análisis.





¿A qué hora juegan Suiza vs Italia por la Eurocopa 2024?





El Suiza vs Italia se jugará este sábado 29 de junio. A continuación, te proporcionaremos los horarios, aunque debes tener en cuenta que pueden variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 11:00 a.m.; en Chile, Bolivia y Paraguay, a las 12:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, será a partir de las 1:00 p.m. Es importante mencionar que en México está programado para iniciar a la 1:00 p.m. En tanto, en España será desde las 6:00 de la tarde.





El trofeo de la Eurocopa fue presentado este miércoles en el Estadio Olímpico de Berlín en una ceremonia en la que participaron el director del torneo, Philipp Lahm, la ministra de Interior alemana, Nancy Faeser, y el alcalde gobernador de Berlín, Kai Wegner. (Video: EFE)