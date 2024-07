El ambiente en el fútbol internacional se ha vuelto tenso tras la reciente controversia surgida a raíz de los cánticos racistas proferidos por algunos jugadores de la selección de Argentina contra los jugadores franceses. Este hecho se produjo después de la victoria de la Albiceleste ante Colombia en la final de la Copa América, y las consecuencias vienen siendo significativas. Francia presentó una denuncia formal ante la FIFA, solicitando una investigación sobre el incidente. La respuesta de Argentina fue contundente, pero las críticas no se hicieron esperar, centrando la atención en Enzo Fernández, uno de los involucrados.

Wesley Fofana, defensa de Chelsea, no dudó en expresar su descontento y calificó a Enzo Fernández de racista a través de sus redes sociales. Este acto encendió aún más la pradera, provocando reacciones en el ámbito futbolístico. En medio de este torbellino mediático, Rodrigo de Paul, compañero de Enzo en la selección argentina, decidió intervenir y defender a su compatriota.

Durante una entrevista en el programa ‘Soñé’, De Paul dijo: “La intención nunca fue discriminatoria. No analizamos la letra de estas canciones. Podemos entender que a la gente que ha sufrido racismo no le guste, pero hay lugares para discutirlo,” explicó el volante, subrayando que las redes sociales no son el foro adecuado para resolver este tipo de conflictos.

“Si un compañero de Enzo se siente ofendido, debería llamarlo, no publicarlo en las redes sociales. Creo que hay un poco de maldad ahí, o el deseo de poner a Enzo en una situación que no tiene nada que ver con él. Es muy extraño, es como patear a alguien cuando está noqueado,” continuó De Paul, haciendo un llamado a la resolución interna de los problemas.

El escándalo se desató cuando el mediocampista Enzo Fernández publicó un video de las polémicas celebraciones de la selección argentina tras su victoria en la final de la Copa América.

De Paul y la Llamada a la reflexión





Para De Paul, estos problemas deberían resolverse dentro del grupo, dado que los jugadores pasan mucho tiempo juntos en el vestuario y en los viajes. “Hay confianza. Dejar de seguirlo (en las redes sociales) me parece inútil. Puedes llamarlo y decirle ‘escucha, nos duele, ¿no publicas una disculpa?’, y listo, no hay necesidad de hacer todo este escándalo,” comentó.

Las declaraciones de Rodrigo de Paul han generado un debate sobre cómo deberían manejarse las controversias en el mundo del fútbol. Mientras algunos apoyan la idea de resolver los problemas internamente, otros creen que las redes sociales son una herramienta poderosa para denunciar comportamientos inapropiados y promover un cambio positivo.





Enzo Fernández pidió disculpas





Enzo Fernández emitió un mensaje público para intentar mitigar la situación en las últimas horas. “Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje sumamente ofensivo y no hay excusa alguna para esas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme dejado llevar por la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad”.

Este incidente también ha traído a la memoria el partido entre Argentina y Francia durante la final de la Copa del Mundo 2022, donde la escuadra sudamericana venció en tanda de penales. Durante ese torneo, ciertos segmentos de la hinchada argentina entonaron cánticos que hacían referencia a la ascendencia africana de varios jugadores franceses.

Enzo Fernández ha ganado un Mundial y una Copa América con la selección de Argentina. (Foto: Getty Images)

