De no creer. A un club de fútbol no solo lo define sus jugadores ni los trofeos que puedan llegar a conquistar a lo largo de los años, si no también su nombre, puesto que será este el que quedará grabado en la memoria de hinchas y rivales el día que se logran cosas importantes.

En este sentido, ha llamado la atención que con el pasar del tiempo se han ido conociendo algunos equipos que no tienen exactamente el nombre más bonito ni representativo que digamos. Una prueba de ello son, por ejemplo, el humilde club indonesio Semen Padang o el Bobo Sport de Burkina Faso.

Un caso más familiar quizá podría ser el del club venezolano Carabobo, que recientemente participó de la Copa Libertadores 2020. No obstante, como estos, hay hasta más de una decena de equipos que destacan por tener los nombres más extraños en toda la historia de este deporte. ¿Quieres sabes cuáles son? No te pierdas esta galería.

