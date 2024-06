Eslovenia vs Serbia se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO en el Allianz Arena por la jornada 2 del Grupo C de la Eurocopa 2024. El partido está pactado para jugarse este jueves 20 de junio desde las 8:00 de la mañana (horario en Perú, 9:00 a.m. en Chile y 10:00 a.m. en Argentina) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. En México se podrá ver por Sky Sports y en Estados Unidos a través de FOX Sports, FuboTV y ViX, mientras que en España por RTVE. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Los serbios llegan tras caer ante Inglaterra; mientras que los eslovenos igualaron con Dinamarca. En Depor te traemos la transmisión, el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

Serbia se prepara para enfrentar a Eslovenia en la Eurocopa. (Video: Serbia)





Eslovenia vs Serbia: posibles alineaciones

Eslovenia: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerín, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko.

Serbia: Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Milinkovic, Gudelj, Lukic, Kostic; Vlahovic, Mitrovic.