España vs Escocia se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este jueves 12 de octubre, por la fecha 7 de las Eliminatorias Eurocopa 2024. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio de la Cartuja y arrancará desde la 1:45 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de Star Plus, ESPN, RTVE y La 1 TVE para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

España se alista para el duelo ante Escocia. (Video: Selección de España)

España vs Escocia: probables alineaciones

España: Kepa Arrizabalaga; Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Dani Carvajal y Alejandro Baldé; Rodri, Gavi y Mikel Merino; Ferran Torres, Nico Williams y Álvaro Morata.

Escocia: Angus Gunn; Jack Hendry, Ryan Porteous y Scott McKenna; Callum McGregor, Billy Gilmour, Aaron Hickey y Andrew Robertson; Scott McTominay, John McGinn y Che Adams