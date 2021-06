A falta de una fecha para el final de la fase de grupos de la Eurocopa, España ha sido uno de las grandes decepciones e incluso podría quedar fuera de los octavos de final del torneo continental. El equipo de Luis Enrique ha recibido una lluvia de críticas tanto de la prensa local como internacional. Una de las que más tuvo más eco fue la que emitió Rafael Van Vaart, subcampeón del mundo 2010 con Países Bajos.

“España es horrible, horrible. No tienen nada. Lo único que hacen es pasarla de un lado a otro. No hay ni a un jugador que sepa dar un pase definitivo. Espero que juguemos contra ellos”, indicó el exjugador del Real Madrid a NOS.

Las palabras de Van Vaart no cayeron bien en la concentración de la ‘Furia Roja’ y salieron a responderle fuerte y claro al neerlandés. El primero que se manifestó al respecto fue Sergio Busquets.

“Cuando usas adjetivos de este tipo pierdes toda la razón. No entiendo que un ex jugador, por uno o dos minutos de gloria, hable así de una selección, me parece lamentable. Ha quedado retratado. Yo podría retratarlo como jugador, por cosas que viví en varios enfrentamientos con él durante su carrera y que todo el mundo recuerda. Pero no lo voy a hacer, tengo mucho más respeto por mis compañeros. Personas así no merecen que entremos a valorar sus comentarios”, sostuvo.

Luego llegó el turno para Koke Resurrección y Pablo Sarabia. Ambos coincidieron en que el exfutbolista estaba buscando “su momento de gloria”, después que solo lo recordaban jugando la final de la Copa del Mundo 2014, donde quedó muy bien parado.

España definirá su destino en la Eurocopa este miércoles frente a Eslovaquia. Tiene la obligación de salir a buscar los tres puntos para asegurar un cupo entre los 16 mejores equipos del torneo. Un nuevo empate lo dejaría prácticamente fuera de todo.





