España vs. Georgia se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 19 de noviembre por fecha 10 del Grupo A de las Eliminatorias Eurocopa 2024, en un partido que se realizará en el Estadio José Zorrilla, situado en la ciudad de Valladolid. El compromiso está programado para las 2:45 de la tarde (hora peruana) y será transmitido a través de las señales de ESPN, STAR Plus y RTVE. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Alvaro Morata se pronunció en la previa del España vs. Georgia. (Video: España)





España vs. Georgia: posibles alineaciones

España: Álex Remiro; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Iñigo Martínez, Alejandro Grimaldo o José Luis Gayà; Rodri, Fabián; Ferran Torres, Gavi, Nico Williams; Álvaro Morata.

Georgia: Mamardashvili; Kakabadze, Kvirkvelia, Kashia, Lochoshvili, Shengelia; Chakvetadze, Kvekveskiri, Kochorashvili; Mikautadze, Kvaratskhelia.