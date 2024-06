¡Se viene un partidazo! España vs Italia se miden EN VIVO y EN DIRECTO en el Veltins-Arena por la segunda fecha del Grupo B de la Eurocopa 2024. El encuentro está programado para disputarse este jueves 20 de junio desde las 2:00 de la mañana (horario en Perú, 4:00 p.m. en Argentina y 9:00 p.m. en España) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus, mientras que en España se podrá ver por RTVE. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. La ‘Furia Roja’ llega a este duelo tras golear por 3-0 a Croacia; mientras que la ‘Azzurri’ llega tras vencer derrotar por 2-1 a Albania. En Depor te traemos la transmisión, el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

España se alista para enfrentar a Italia por la Eurocopa 2024. (Video: España)





España vs Italia: posibles alineaciones

España: Unai Simón; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Nacho Fernández, Marc Cucurella; Pedri, Rodri Hernández, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Álvaro Morata, Nico Williams.

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Bryan Cristante, Jorginho; Davide Frattesi, Nicolo Barella, Federico Chiesa; Scamacca.