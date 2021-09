España vs. Kosovo se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la jornada 6 del Grupo D de las Eliminatorias de UEFA rumbo a Qatar 2022, este miércoles 8 de septiembre desde la 1:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 3 y La1 de TVE. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor.

Obligada a ganar para seguir soñando con la clasificación directa al Mundial y a la espera de un tropiezo de Suecia, España visitará a Kosovo en Pristina. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Fadil Vokrri Stadium.

España vs. Kosovo: horarios del partido y canales

México - 1:45 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 1:45 p.m. - ESPN 3

Ecuador - 1:45 p.m. - ESPN 3

Colombia - 1:45 p.m. - ESPN 3

Bolivia - 2:45 p.m. - ESPN 3

Venezuela - 2:45 p.m. - ESPN 3

Paraguay - 2:45 p.m. - ESPN 3

Chile - 2:45 p.m. - ESPN 3

Argentina - 3:45 p.m. - ESPN 3

Uruguay - 3:45 p.m. - ESPN 3

Brasil - 3:45 p.m. - GUIGO y Estadio TNT Sports

España - 8:45 p.m. - La1 de TVE

Con un liderato ficticio, con un punto de ventaja, pero dos partidos más que Suecia, España agotó sus opciones de fallo con su tropiezo en el primer paso de una irregular fase de clasificación -empate ante Grecia en Granada- y una derrota en Solna que provoca que no dependa de sí misma.

La fase final de la Liga de Naciones dejará a la selección española como espectadora y a Suecia con el poder de decidir el grupo en esas dos jornadas de la ventana de octubre, antes de cerrar en España la clasificación en noviembre. La esperanza española es llegar a ese encuentro con opciones de conquistar el primer puesto, el único que da acceso directo a la cita de Qatar.

Con el triunfo como obligación, el seleccionador español, Luis Enrique martínez, debe tomar decisiones en busca de la efectividad exhibida ante Georgia en Badajoz. Cuatro tantos y dos anulados en ocho disparos a puerta. Palió la falta de contundencia que condena a la selección española en sus días grises. Cuenta con alguna buena noticia, como la irrupción con fuerza de Carlos Soler, y otras menos buenas que provocan cambios.

Perdió tras el partido de Suecia a Gerard Moreno y frente a Georgia a José Luis Gayá tras una exhibición del lateral. Llegan ‘tocados’ Jordi Alba, de ahí la llamada de urgencia a Sergio Reguilón, y Aymeric Laporte. En caso de no forzar, regresaría la experiencia de Raúl Albiol al centro de la zaga.

Con el descanso de los veteranos Sergio Busquets y Koke Resurrección en Badajoz, todo apuntaba a su titularidad, pero el nivel exhibido por Marcos Llorente en el primer partido que inicia en su posición natural, interior, genera dudas en el seleccionador.

Busquets tiene el puesto asegurado, pero el despliegue físico de Marcos y su mayor llegada presenta un pulso serio a su compañero de club. Carlos Soler y su estreno de récord, dos tantos en sus dos primeros partidos con la absoluta, se ha ganado la plaza que dejó vacante la ausencia de Pedri.

También aparece Álvaro Morata como la apuesta en punta de ataque tras la prueba de Abel Ruiz. El tridente que busca el máximo número de goles por si decidiera el grupo en caso de empate a puntos al final, lo integra el máximo goleador de la selección con Luis Enrique, Ferran Torres, y Pablo Sarabia aventaja a Adama Traoré en la pugna por la última plaza.

Kosovo llega al duelo en un buen momento de forma tras los resultados positivos de sus dos últimos encuentros. Tras un inicio complicado meses atrás, incluida una derrota en Sevilla ante España (3-1), los de Bernard Challandes salieron victoriosos de su visita a Georgia (0-1) y consiguieron un empate en el tiempo añadido ante Grecia en casa (1-1).

España vs. Kosovo: probables alineaciones

Kosovo: Muric, Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Hadergjonaj, Halimi, Dresevic, Berisha, Rashica, Muriqi y Kastrati.

España: Unai Simón, Azpilicueta, Eric García, Raúl Albiol, Jordi Alba, Busquets, Marcos Llorente, Carlos Soler, Ferran Torres, Sarabia y Morata.

