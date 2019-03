España vs. Noruega EN VIVO: hora, fecha y canal del choque por las Clasificatorias a la Eurocopa 2020

España - Noruega: una España con novedades empieza a buscar el sábado en Valencia ante Noruega su billete para la Eurocopa de 2020 en su primer partido clasificatorio, tras la decepción en la Liga de Naciones.

La Roja no se clasificó para la final a cuatro de esa novedosa competición, lo que supuso una pequeña frustración para España que empezará ahora a intentar ganar su pase dentro del grupo F.

Ubicada en una llave en la que también están Malta, Islas Feroe, Suecia y Rumanía, todo apunta a que la Roja debería lograr su pase al torneo continental, teniendo en cuenta que se clasifican los dos primeros de cada grupo.

España - Noruega: horarios en el mundo

México: 13:45 horas

Perú: 14:45 horas

Colombia: 10:15 horas

Ecuador: 10:15 horas

Estados Unidos: 10:15 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 15:45 horas

Bolivia: 15:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Paraguay: 16:45 horas

Chile: 16:45 horas

Uruguay: 16:45 horas

Brasil: 17:45 horas

España: 20:45 horas

Italia: 20:45 horas

Francia: 20:45 horas

En busca de los tres puntos, el seleccionador Luis Enrique Martínez parece haber querido hacer un pequeño reinicio y ha vuelto a realizar una revolución en sus efectivos, fiel a su idea de traer a los que mejor están en cada momento.

"Me encantaría tener ya 23 jugadores y un once fijos, pero ese va a ser un proceso largo, esta evolución no se va a hacer en una semana", dijo este viernes el seleccionador español, que ha cambiado un tercio de su convocatoria respecto a la última.

Canales oficiales del España - Noruega

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China PPTV Sport China, CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Honduras Sky HD

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España TVE La 1

Estados Unidos Univision Deportes, Univision NOW, UniMás, ESPNEWS, Univision Deportes En Vivo

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes



- Seguir probando -



"Ahora empiezan los partidos oficiales, ya no hay pruebas, ya no hay ningún test para comprobar cosas sino que hay que conseguir resultados y llevar a España a la siguiente fase de clasificación, pero seguiré probando jugadores", añadió.

Desde que se hizo cargo de la Roja tras el Mundial de Rusia, Luis Enrique no ha repetido ni una sola alineación y ha mantenido pocos nombres fijos como el capitán Sergio Ramos o el centrocampista Sergio Busquets, que probablemente volverán a formar de inicio el sábado ante Noruega.

Una novedad contra el equipo nórdico el sábado podría ser la alineación de entrada del delantero del Getafe Jaime Mata, una de las grandes sorpresas de la convocatoria de Luis Enrique, que podría ocupar el lugar de Álvaro Morata.

Mata probablemente acompañaría a Rodrigo Moreno y Marco Asensio en el ataque español.

España llega al encuentro como favorita en un partido que servirá también para celebrar el centenario del Valencia, en cuyo estadio de Mestalla se juega el partido, aunque Luis Enrique no quiere confianzas.

"Vamos a intentar minimizar sus virtudes, la más importante es el contragolpe, haciendo un buen partido y teniendo sobre todo el balón", dijo.

- Aprovechar la oportunidad -



Enfrente estará una Noruega que sólo ha logrado una victoria por la mínima frente a la Roja en las seis ocasiones en que ambas selecciones se han enfrentado, pero que no descarta dar una sorpresa.

"En el fútbol siempre se tiene una oportunidad, nosotros la tendremos y dependerá de nosotros aprovecharla", dijo este viernes el seleccionador de Noruega , el sueco Lars Lagerback.

Alineaciones probables

España: De Gea - Sergi Roberto, Iñigo Martínez, Sergio Ramos, Jordi Alba - Parejo, Busquets, Canales - Rodrigo, Morata (o Mata), Asensio. Entrenador: Luis Enrique Martínez.



Noruega: Jarstein - Elabdellaoui, Nordveit, Rosted, Aleesami - Mohamed Elyounoussi, Selnaes, Henriksen, Odegaard - Kamara, Tarik Elyounoussi. Entrenador: Lars Lagerback (SWE)