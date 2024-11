España vs Suiza se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este lunes 18 de noviembre por la fecha 6 del grupo D de la Liga de Naciones desde el estadio Heliodoro Rodríguez López de la ciudad Tenerife. La ‘Roja’ afronta este partido con la tranquilidad de haber asegurado su lugar en los cuartos de final. Lidera su grupo con 13 puntos, cinco más que Dinamarca, que se encuentra en la segunda posición. Mientras tanto, el ‘Equipo Nacional’ llega eliminada, sumando solo dos puntos de dos empates. El encuentro está programado para iniciar a las 2:45 de la tarde (horario en Perú) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

España vs Suiza por la jornada 6 de la Liga de Naciones 2024. (Vídeo: @SEFutbol).