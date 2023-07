Barcelona vs. Milan juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la Soccer Champions Tour, una serie de partidos amistosos que se vienen jugando en Estados Unidos. Para ver la transmisión de este compromiso deberás conectarte a las señales televisivas y de streaming de ESPN, Star Plus, Movistar Liga de Campeones y Fútbol Libre. ¿Dónde se jugará el duelo? Toma nota: este encuentro se disputará en el Allegiant Stadium, el martes 1 de agosto desde las 10:00 p.m. en horario de Perú (a las 5:00 a.m. en España). Los culés llegan a este enfrentamiento después de haberle ganado por 3-0 al Real Madrid, mientras que los italianos igualaron por 2-2 frente a la Juventus. No te olvides: Depor te hará vivir el minuto a minuto, goles y todas las incidencias a través de su web.

Barcelona y Milan se enfrentan en amistoso internacional. (Video: FC Barcelona / Twitter)

Barcelona vs. Milan: posibles alineaciones