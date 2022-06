Bélgica vs. Polonia se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de la segunda jornada de la Liga 1 y Grupo 4 de la UEFA Nations League, este miércoles 8 de junio del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio King Baudouin. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de ESPN y STAR Plus.

Los ‘Diablos Rojos’ sufrieron un duro y sorprendente golpe en casa: perdieron 1-4 contra Países Bajos en el estreno de la competición. En ese sentido, el elenco liderado por el seleccionador Roberto Martínez debe recuperarse para pelear por la cima. En tanto, las ‘Águilas Blancas’ no tuvieron problemas para derrotar por 2-1 a Gales.

¿A qué hora juegan Bélgica vs. Polonia por la UEFA Nations League?

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Además de la caída, Bélgica no podrá contar con Romelu Lukaku, quien sufrió una lesión en el tobillo en los neerlandeses. Sin el ‘9′, Michy Batshuayi, Leandro Trossard y Dries Mertens son las opciones de ataque. En tanto, Yannick Carrasco y Youri Tielemans poseen grandes opciones de retornar a la oncena de los ‘Red Devils’.

De su lado, el técnico Czeslaw Michniewicz está conforme con la actuación de su equipo frente a Gales. Por lo que el DT tocará poco la alineación. De hecho, tiene dudas para definir al acompañante de Robert Lewandowski en la delantera. Karol Swiderski tiene la ventaja sobre Adam Buksa y Krzysztof Piatek.

¿Qué canal pasa el Bélgica vs. Polonia?

Para ver el partido entre Bélgica y Polonia de la UEFA Nations League hay una opción en canales de TV. Si vives en México y Centroamérica puedes seguir el partido en SKY HD.

¿Dónde ver el partido Bélgica vs. Polonia por la UEFA Nations League?

Para ver la transmisión online del partido entre Bélgica y Polonia hay tres opciones. Si vives en Sudamérica puedes seguirlo en Star Plus. Si te encuentras en México podrás verlo en Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, si estás en España lo ves en la señal de UEFA TV.

Bélgica vs. Polonia: posibles alineaciones del partido

Bélgica: Mignolet; Alderweireld, Vertonghen, Boyata; Meunier, Tielemans, Dendoncker, De Bruyne, Carrasco; Mertens, Trossard.

Polonia: Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik, Puchacz; Klich, Krychowiak, Zalewski; Zielinski; Lewandowski, Swiderski.

¿Dónde jugarán Bélgica vs. Polonia por la UEFA Nations League?





