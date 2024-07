Hoy miércoles 31 de julio, desde el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos, continúan los amistosos internacionales de los clubes europeos y es el turno del Real Madrid vs. AC Milan. La transmisión de este partido se verá a través de ESPN EN VIVO o vía Disney Plus en Streaming Online, a partir de las 8:30 p.m. (Tiempo del Este) / 7:30 p.m. (hora de Colombia y Perú) / 6:30 p.m. (hora Centro de México) o 2:30 a.m. (hora de España). Todo hace indicar que Carlo Ancelotti colocará a la ‘joya’ turca, Arda Güler como titular y podría formar el tridente junto a Endrick y Brahim Díaz. Mira aquí el minuto a minuto.

ESPN EN VIVO transmite Real Madrid vs. Milan GRATIS desde Chicago: así se prepara el Madrid. (Video: @RealMadridCF)