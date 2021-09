Barcelona – Bayern puede ser una final adelantada, pero es la primera fecha del grupo E de la Champions League. El juego está programado para hoy, martes 14 de setiembre en el Camp Nou a partir de las 14:00 horas. Aquí te damos a conocer toda la información que necesitas saber de ambas selecciones, sobre todo cómo llega los azulgranas a su primer encuentro con la ausencia de Lionel Messi. Además, los links disponibles para seguir el partido de fútbol en vivo y en directo.

El Barcelona inaugurará su participación en la Champions League como si estuviese realizando terapia con un psicólogo cognitivo conductual, ya que el rival que visitará el Camp Nou será el Bayern de Múnich, que hace poco más de un año le endosó un humillante 2-8 en los cuartos de final de la competición.

El equipo azulgrana empieza una nueva era sin su estandarte, cuya salida simboliza toda una transformación y rejuvenecimiento en un club que ha atravesado un último año convulso atenazado por las tensiones económicas.

El Barcelona apuesta ahora, bajo la batuta de Ronald Koeman y la tutela de figuras como Gerard Piqué o Sergio Busquets, por la sangre joven de los Pedri, Eric García o los holandeses Frenkie de Jong y Memphis Depay.

Por su parte, el Bayern llega al duelo contra el Barcelona tras liquidar con goleadas sus últimos dos partidos, un 5-0 ante el Hertha y un 1-4 ante el RB Leipzig, aunque todavía no ha alcanzado su mejor versión, según ha reconocido el entrenador Julian Nagelsmann.

Nagelsmann ha recuperado a dos hombres claves en defensa como Benjamin Pavard y Lucas Hernández, que empezaron la temporada lesionados y reaparecieron, como titulares, ante el Leipzig. El destino ha querido que Barcelona y Bayern vuelvan a encontrarse cuando el primero ni mucho menos está recuperado de la crisis deportiva, económica e institucional que se desbordó el 14 de agosto de 2020.

¿A qué hora y qué otros canales TV transmitirán el Barcelona – Bayern?

Argentina: 16:00 horas vía ESPN

Brasil: 16:00 horas vía TNT, HBO Max

Bolivia: 15:00 horas ví ESPN

Canadá 15:00 horas vía DAZN Chile: 16:00 horas vía ESPN

Colombia: 14:00 horas vía ESPN

Ecuador: 14:00 horas vía ESPN

Estados Unidos: 15:00 – 12:00 horas vía TUDN, UniMás

México: 14:00 horas vía HBO Max, TNT Sports

Perú: 14:00 horas vía ESPN

Uruguay: 16:00 horas vía ESPN

¿Cuál fue el último resultado entre Barcelona - Bayern en Champions League?

Son duda un resultado que marcó historia y cualquier azulgrana quiere olvidar. Esto se dio el pasado 14 de agosto de 2020 en Lisboa, donde el Barcelona recibió una goleada que marca una de las peores en la historia de la Champions League. Fue un 8-2 a favor de los bávaros, que finalmente fueron campeones en aquel certamen.

¿Cómo formarían Barcelona vs Bayern en directo para el partido de hoy?

Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Araujo, Piqué, Lenglet, Alba - De Jong, Busquets, Pedri - Depay, De Jong. Entrenador: Ronald Koeman (NED).

Bayern de Múnich: Neuer - Pavard, Upamecano, Lucas Hernández, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, Müller, Sané - Lewandowski. Entrenador: Julian Nagelsmann