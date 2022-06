Inglaterra vs. Hungría se miden (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) en el partido de la primera jornada de la Liga A y el Grupo 3 de la UEFA Nations League este sábado 4 de junio del 2022 desde las 11:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Puskas Arena. Sigue la transmisión y narración del encuentro por las señals internacionales de ESPN y STAR Plus para toda América Latina. Mientras que en SKY y DAZN podrás son las señales para territorio local. Mira las principales incidencias del encuentro por el minuto a minuto de Depor.com.

Los ‘Tres Leones’, que estarán en Qatar 2022, arrancan su participación en este torneo fuera de casa. De paso, los liderados por Gareth Southgate siguen ajustando detalles para medirse a Irán, Estados Unidos y Ucrania o Gales. En tanto, los húngaros se quedaron cerca de alcanzar al repechaje para pelear por un boleto al torneo que va entre noviembre y diciembre.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Hungría por la UEFA Nations League?

Perú – 11:00 a.m.

Ecuador – 11:00 a.m.

Colombia – 11:00 a.m.

México – 11:00 a.m.

Chile – 12:00 m.

Venezuela – 12:00 m.

Bolivia – 12:00 m.

Paraguay – 12:00 m.

Argentina – 1:00 p.m.

Uruguay – 1:00 p.m.

Brasil – 1:00 p.m.

España – 6:00 p.m.

Los ‘Three Lions’ encaran este compromiso con la ausencia de Phil Foden por COVID-19. Mientras que Raheem Sterling es duda por una enfermedad. Sin esos hombres en ofensiva, Southgate apostará por la juventud de Mason Mount y Bukayo Saka para acompañar a Harry Kane, el capitán del equipo inglés.

De su lado, Hungría, que perdió 0-4 contra Inglaterra en las Eliminatorias, no presentará grandes novedades con relación a la escuadra que habitualmente presenta el técnico Marco Rossi. Se espera una delantera conformada por Dominik Szoboszlai, de RB Leipzig, con el capitán Adam Szalai, de Basilea.

Inglaterra vs. Hungría: canal de transmisión

Para ver el partido entre Inglaterra y Hungría de la UEFA Nations League hay dos opciones de canales de TV. Si vives en Sudamérica podrá seguirlo en ESPN. Si estás en México y Centroamérica está disponible la señal de Sky HD.

¿Dónde ver online el partido Inglaterra vs. Hungría por la UEFA Nations League?

Para ver la transmisión online del partido entre Inglaterra y Hungría puedes hacerlo a través de varias señales. Si te encuentras en Sudamérica deberás seguir este partido vía Star Plus. Si estás en México podrás verlo en Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, en España podrá ver el partido en UEFA TV.

Inglaterra vs. Hungría: posibles alineaciones del partido

Inglaterra: Pickford; James, Stones, Maguire, Trippier; Phillips, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Mount.

Hungría: Gulacsi; At. Szalai, Orban, Lang; Nego, A. Nagy, Schafer, S. Nagy; Sallai, Szoboszlai; Ad. Szalai.

¿Dónde jugarán Inglaterra vs. Hungría por la UEFA Nations League?





