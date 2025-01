¡Definición al rojo vivo! El Clásico vivirá una nueva edición y será la segunda consecutiva en uno de los torneos locales que se disputa en Arabia Saudi: la final de la Supercopa de España 2025. Real Madrid chocará ante Barcelona este domingo 12 de enero, a partir de las 2:00 p.m. Tiempo del Este, encuentro que será transmitido por la señal de ESPN Plus para todo el territorio norteamericano . Cabe señalar que ESPN solo ha habilitado dicha señal en inglés para USA, debido a que los derechos de transmisión en Latinoamérica le pertenecen a DirecTV. Aquí te cuento cómo seguir la transmisión minuto a minuto.

Cobertura oficial de ESPN Latinoamérica EN VIVO y EN DIRECTO para ver el clásico entre Real Madrid y FC Barcelona este domingo 12 de enero por la gran final de la Supercopa de España desde el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah (Foto: AFP)

¿Cómo ver ESPN Plus EN VIVO, Real Madrid vs. Barcelona en TV?

Suscribirse a ESPN Plus es bastante fácil. Solo tienes que ir al sitio web de ESPN Plus. La página de inicio anuncia el trío de paquetes de Disney, pero puedes suscribirte a ESPN Plus por separado haciendo clic en el enlace subrayado en blanco “Suscríbete solo a ESPN+” justo debajo de la promoción del paquete. Sin importar en qué opción hagas clic, serás redirigido a una página que te indicará “Buscar planes”. Desde allí, solo tienes que iniciar sesión o registrarte con tu correo electrónico.

¿Dónde puedo ver ESPN Plus EN VIVO, Real Madrid vs. Barcelona ONLINE?

Una de las ventajas de ESPN Plus es que puedes acceder a él a través de la aplicación habitual de ESPN. En lugar de tener que iniciar un servicio independiente, todo el contenido de ESPN Plus se desbloquea en la aplicación de ESPN una vez que te suscribes.

La aplicación está disponible en prácticamente todas las plataformas que puedas imaginar, incluidos teléfonos, tabletas, computadoras portátiles, reproductores Roku, productos Fire TV, Apple TV, Android/Google TV, Chromecast, PS4 y PS5, Xbox One y Xbox One X|S, y todos los mejores televisores.

Puedes transmitir la mayoría de los contenidos en hasta tres dispositivos simultáneamente con una cuenta. Dicho esto, los eventos de pago por visión están limitados a dos dispositivos.

Real Madrid vs. Barcelona: lo que debes saber del partido

Fecha: domingo 12 de enero 2025

domingo 12 de enero 2025 Lugar: King Abdullah Sports City

King Abdullah Sports City Horario: 2:00 p.m. Tiempo del Este

2:00 p.m. Tiempo del Este Canal TV: ESPN+ (ESPN Plus)

ESPN+ (ESPN Plus) Streaming: Disney Plus

El Real Madrid y el FC Barcelona medirán fuerzas en la gran final de la Supercopa de España 2025 a disputarse este domingo 12 de enero desde el estadio King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. La transmisión oficial del partido para el público de los Estados Unidos estará a cargo de ESPN Plus, ESPN Deportes y ABC. (VIDEO: Jesus Campoz / YouTube)