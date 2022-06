Portugal vs. República Checa se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de la tercera jornada de la Liga 1 y Grupo 2 de la UEFA Nations League, este jueves 9 de junio del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio José Alvalade. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión por la señal de ESPN y STAR Plus (América Latina) y UEFA TV (España).

Los portugueses, con Cristiano Ronaldo en la escuadra, enfrentarán en casa a la sorpresa de la zona. En la víspera, los checos vencieron 2-1 a Suiza y estuvieron cerca de repetir el marcador ante España, pero quedaron 2-2. En tanto, el conjunto liderado por el seleccionador Fernando Santos igualó con la ‘Roja’ 1-1 y goleó 4-0 a los helvéticos.

¿A qué hora juegan Portugal vs. República Checa por la UEFA Nations League?

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Por el apretado calendario, es posible que el entrenador de Portugal realice algunas modificaciones. El experimentado central Pepe dejaría su lugar en la zaga a Domingos Duarte. Mientras que Raphael Guerreiro retornaría por Nuno Mendes en la banda. En ofensiva, Cristiano Ronaldo iniciaría con Bernardo Silva y Rafael Leao.

De su lado, República Checa perdió por lesión a dos jugadores en el compromiso frente a España: Jaroslav Zeleny y Jakub Jankto. Sin los laterales izquierdos, el marcador derecho Milan Havel sería improvisado en la franja contraria. En tanto, Adam Hlozek, de Bayer Leverkusen, sustituiría a su compañero Ondrej Lingr en ofensiva.

¿Qué canal pasa el Portugal vs. República Checa?

Para ver el partido entre Portugal y República Checa de la UEFA Nations League hay una opción en canales de TV. Si estás en México y Centroamérica podrás verlo en SKY HD.

¿Dónde ver el partido Portugal vs. República Checa por la UEFA Nations League?

Para ver la transmisión online del partido entre Portugal y República Checa hay tres opciones. Si vives en Sudamérica puedes seguirlo en Star Plus. Si te encuentras en México debe verlo en Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, si estás en España podrá ver el partido en UEFA TV.

Portugal vs. República Checa: posibles alineaciones del partido

Portugal: Patricio; Cancelo, Pereira, Duarte, Guerreiro; Moutinho, Palhinha, Fernandes; Silva, Cristiano Ronaldo, Leao.

República Checa: Vaclik; Mateju, Brabec, Zima; Coufal, Kral, Soucek, Havel; Hlozek, Kuchta, Pesek.

¿Dónde juegan Portugal vs. República Checa por la UEFA Nations League?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.