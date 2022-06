Portugal vs. Suiza se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) en el partido de la segunda jornada de la Liga A y Grupo 2 de la UEFA Nations League este domingo 5 de junio del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio José Alvalade. Sigue la transmisión y narración por las señales de ESPN y STAR Plus para todos los países de América Latina y Europa. Engánchate también al minuto a minuto más completo de todos por Depor.com.

Cristiano Ronaldo volverá al equipo titular de los lusos. El delantero de Manchester United empezó en la banca frente a España a mitad de semana. “Solo tengo 11 jugadores para jugar, no me parece que nadie haya notado frustración”, explicó el entrenador Fernando Santos sobre la decisión en torno a ‘CR7′ luego del 1-1 fuera de casa.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Suiza por la UEFA Nations League?

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Cristiano Ronaldo no es la única novedad en el elenco de Portugal. Nuno Mendes debe tomar el lugar de Raphael Guerreiro en la banda. Ruben Neves retornará al medio sector y Diogo Jota, con minutos en la final de Champions League, se alistan para jugar. En tanto, el portero Diogo Costa debe permanecer en su lugar por Jose Sa.

De su lado, Suiza perdió sorpresivamente en el debut del torneo frente a República Checa (2-1). Por ese resultado adverso, el seleccionador Murat Yakin realizará un par de modificaciones en la escuadra. Así, Xherdan Shaqiri se unirá como una pieza ofensiva para los helvéticos. Mientras que Haris Seferovic desplaza a Breel Embolo en el equipo.

Portugal vs. Suiza: canal de transmisión

Para ver el partido entre Portugal y Suiza de la UEFA Nations League hay dos opciones en los canales de habla hispana. Si vives en México y Centroamérica puedes verlo vía Sky Sports HD. Finalmente, en Sudamérica podrás seguir este partido vía ESPN.

¿Dónde ver online el partido Portugal vs. Suiza por la UEFA Nations League?

Para ver la transmisión online del partido entre Portugal y Suiza puedes hacerlo a través de tres señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía UEFA TV; de otro lado, si vives en Sudamérica y Centroamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus. Finalmente, si estás en México podrás verlo en Blue To Go Video Everywhere.

Portugal vs. Suiza: posibles alineaciones del partido

Portugal: Costa; Cancelo, Pepe, Pereira, Mendes; Silva, Neves, Fernandes; Jota, Cristiano Ronaldo, Leao.

Suiza: Sommer; Widmer, Schar, Elvedi, Rodriguez; Shaqiri, Freuler, Xhaka, Vargas; Okafor, Seferovic.

¿Dónde jugarán Portugal vs. Suiza por la UEFA Nations League?

