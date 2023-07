En el estadio Rose Bowl de Los Ángeles, EE. UU., Real Madrid vs. AC Milan chocarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el Soccer Champions Tour 2023, este domingo 23 de julio. El partido arrancará a las 9 de la noche (hora peruana y 4 de la mañana del lunes 24 de julio en España) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Carlo Ancelotti seleccionó a sus principales jugadores para la gira de pretemporada, con la excepción de Dani Ceballos, quien no pudo unirse debido a una lesión. Por otro lado, Jude Bellingham está preparado para hacer su muy esperado debut, donde podría jugar junto a Tchouameni y Kroos en el centro del campo.

En esa línea, ‘Carletto’, probó, este viernes 21 de julio, un esquema de 4-4-2 con rombo en la sesión matinal de prácticas en la universidad de UCLA en Los Ángeles. El DT avisó la semana pasada en una rueda de prensa virtual que estaba considerando un cambio de “estilo” y de “sistema” para lo que le viene al cuadro madridista.

Por su parte, el AC Milan jugó, recientemente, un amistoso contra el FC Lumezzane, de la serie D de Italia, y como era de esperar, dominaron completamente el encuentro. Anotaron cuatro goles en tan solo 20 minutos y, con los cambios realizados en el segundo tiempo, ampliaron la ventaja para terminar con un resultado final de 6-0 a su favor.

Stefano Pioli, estratega del ‘Rossoneri’, seleccionó una lista de 29 jugadores para la gira. Rafael Leao y Olivier Giroud están presentes y se espera que sean titulares y jueguen un papel destacado en el último tercio del campo, mientras que Loftus-Cheek y Pulisic también esperan mantener sus lugares en el once inicial.

Real Madrid vs. Milan: horarios del partido

Perú: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Paraguay: 11:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Brasil: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

España: 4:00 a.m. (24 de julio)

Real Madrid vs. Milan: canales de transmisión

Para ver la transmisión del partido de Real Madrid vs. Milan tienes estas opciones. Puedes hacerlo a través de ESPN, STAR Plus o Futbol Libre TV. Recuerda que Depor te traerá todas las incidencias, minuto a minuto, para que no te pierdas detalles de este partidazo.

Real Madrid vs. Milan: ¿dónde se jugará el partido?

