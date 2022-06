España se mide ante República Checa EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS por el acceso a la fase final de la UEFA Nations League este domingo 12 de junio desde las 13:45 horas (hora peruana). La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN, Star Plus y RTVE. Sigue el minuto a minuto en Depor.com. Todos los detalles del encuentro los podrás encontrar AQUÍ.

La selección española pretende recuperar la contundencia en zonas clave, en su propia área y en fase ofensiva, y silenciar la duda a base de goles, ante una República Checa que perdió eficacia en Portugal tras comenzar liderando el grupo y sacar un empate a la Roja en Praga.

El pulso de España con Portugal para lograr la plaza que da acceso a la final a cuatro y convertirse en la primera selección que repite presencia, se ha iniciado. Los goles serán importantes a la espera de lo que haga el combinado luso.

¿A qué hora ver España vs. República Checa?

Perú: 13:45 horas

México: 13:45 horas

Colombia: 13:45 horas

Ecuador: 13:45 horas

Chile: 14:45 horas

Paraguay: 14:45 horas

Argentina: 15:45 horas

Uruguay: 15:45 horas

España: 22:45 horas

Se esperan menos rotaciones de Luis Enrique, que tan solo ha mantenido de inicio como intocables en los tres partidos disputados a Unai Simón, Gavi y Sarabia. A las bajas de Thiago Alcántara y Raúl de Tomás, que ya abandonaron días atrás la concentración, se puede sumar Íñigo Martínez por un pisotón que le ha afectado a un dedo.

Todo apunta a los regresos de Dani Carvajal y Eric García, con la lupa puesta en cada actuación con España, a la defensa. Rodri y Carlos Soler serían alternativas de inicio a Sergio Busquets y Marcos Llorente, mientras que en ataque el buen rendimiento de Sarabia -8 goles en 21 partidos- es un argumento para mantener su plaza y tienen opciones Marco Asensio y Dani Olmo como novedad. La ausencia de un 9 que pueda rotar con Álvaro Morata, deja a Ferran Torres como la alternativa para la segunda parte en la que, si el marcador es bueno, se puede producir la reaparición de Ansu Fati.

¿En qué canal ver España vs. República Checa?

Perú: Star+

México: Blue to Go Video Everywhere

Colombia: Star+, ESPN

Ecuador: Star+, ESPN

Chile: Star+, ESPN

Paraguay: Star+

Argentina: Star+, ESPN

Uruguay: Star+

España: RTV.es, fuboTV, TVE la 1

Por otro, la República Checa siempre ha perdido en España, aunque nunca lo ha hecho de forma clara. Siempre ha planteado una dura resistencia, como ocurrió hace unos días en Praga. Los centroeuropeos saben que puntuar en La Rosaleda le puede acercar al objetivo, que es mantenerse en la Liga A para la próxima edición, e incluso seguir en la pugna por la primera plaza del grupo.

Jaroslav Silhavy espera que su equipo recobre la versión de los dos primeros encuentros, en los que superó a Suiza y firmó tablas ante la Roja en Praga. Portugal bajó del cielo al conjunto centroeuropeo con dos goles en cinco minutos de Joao Cancelo y Gonçalo Guedes. Pese a ello, no ha mermado un ápice su ilusión porque partía como el conjunto teóricamente más débil del grupo y, a parte de los cuatro puntos, ha dejado muestras de ser muy competitivo.

España vs. República Checa: alineaciones probables

España: Unai Simón; Carvajal, Eric García, Pau Torres, Jordi Alba; Rodri, Gavi, Carlos Soler; Sarabia, Marco Asensio y Álvaro Morata.

República Checa: Mandous; Mateju, Brabec, Zima; Coufal, Kral o Sadilek, Soucek, Zeleny, Hlozek, Kuchta y Pesek.





